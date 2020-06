Carmen Salinas insulta a quienes no creen en el coronavirus

México.

La actriz mexicana Carmen Salinas mandó un contundente mensajes a los que a estas alturas no creen en el coronavirus.

Salinas fue muy explícita a la hora de asegurar que la pandemia del COVID-19 no es para nada una cuestión política y que la realidad es que ha provocado la muerte de millones de personas en el planeta.

"Hay cada pende*a y pende*o que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del Gobierno... no mam*n seguramente el Gobierno lo va a mandar al mundo entero. Es un virus que, por incrédulos, se les va a meter por las nalgas. CS", escribió el miércoles 24 de junio en Twitter.

El texto escrito por la intérprete de La Corcholata recibió varias reacciones, algunas en apoyo y otras que evidenciaron el lenguaje soez que utilizó.

"Estoy de acuerdo con usted, a pesar de todas las groserías con las que se expresa", comentó una usuaria.

Carmen Salinas sorprendió con el mensaje publicado en Twitter.

Carmencita Salinas se dio a la tarea de contestar algunos comentarios y aprovechó para defender su derecho de expresar su rabia.

“Gracias, pero me vale lo que opinen estos pendej*s cuando he visto amigos y compañeros muy queridos morir por este p*nche virus que ya nos tiene hasta la madr* en este encierro. Un abrazo cariñoso”, expresó la actriz de 80 años.

“No me digas que a estas alturas de la vida te asustan estas palabras. A mí se me salen las lágrimas de ver cuántos amigos, familiares de compañeros y compañeros han muerto. Eso y luego escuchas que ‘ese virus no existe’, qué rabia escucharlos”, le comentó a una de esas personas.

No es la primera vez que Carmen Salinas genera polémica por sus comentarios respecto a la pandemia. Hace unos meses fue criticada por un chiste que fue malinterpretado, donde parecía sugerir a los ancianos que se quitaran la vida antes de contagiarse con el virus.

Antes de eso causó indignación por decir que el coronavirus era un castigo para los chinos por comer “perro y gatos”.