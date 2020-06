“The Bachelor” tendrá primer protagonista negro tras clamor por la diversidad

Estados Unidos.

El famoso programa de citas “The Bachelor” (El Soltero) tendrá a un afroamericano como estrella principal después de varias peticiones por la inclusión étnica en el show de ABC.

El anuncio se produce después de una creciente presión por las protestas tras la muerte de George Floyd, un afroamericano que murió por la brutalidad de policial de un agente blanco, y una petición de Change.org exigiendo a ABC y Warner Bros., la compañía productora del programa, que presentara a una persona de color en el papel principal, la que obtuvo más de 85,000 firmas.

Matt James, de 28 años, fue el elegido para estelarizar la 25 temporada del popular reality que buscara emparejarlo con una de las participantes.

Anteriormente James había sido seleccionado para participar en la versión femenina del show, "The Bachelorette", que sería estelarizado por una mujer blanca, Clare Crawley.

Sobre la desición de abrirse a la diversidad después de las protestas, James, que fue presentador como el nuevo "Soltero" en Good Morning America, dijo que "nunca es tarde" para empezar a realizar cambios.

El joven dijo que está buscando enamorarse de una mujer que sea "desinteresada, honesta, cariñosa y compasiva", y agregó que espera que el elenco de concursantes de esta nueva temporada también sea diverso.

Según The Washington Post, en 40 temporadas de "The Bachelor" y "The Bachelorette", solo ha habido una persona de color como protagonista: la abogada Rachel Lindsay, quien apareció por primera vez en la temporada 2017 de "The Bachelor" con Nick Viall y luego pasó a ser la estrella principal de "The Bachelorette" en 2018.

Rachel Lindsay fue la primera protagonista de color en estelarizar una de las temporadas del show "The Bachelorette, ahora es el turno de Matt James (d) en "The Bachelor"

Problemas con la diversidad

La discusión sobre la falta de inclusión en la franquicia no es nueva. En 2012, dos hombres afroamericanos, Nathaniel Claybrooks y Christopher Johnson, presentaron una demanda colectiva alegando que ABC estaba excluyendo intencionalmente a personas de color de liderar el programa después de que ambos solicitaron ser "The Bachelor" en 2011, no obstante, la demanda fue desestimada.

A pesar de la incorporación de más concursantes de color, y del reparto de Juan Pablo Galavis, que es latino, como "Bachelor" de la temporada 18, muchos espectadores han seguido criticando las disparidades raciales en la franquicia.