Cate Blanchett sufrió accidente con una motosierra

Londres, Reino Unido.

La actriz australiana Cate Blanchett explicó haber sufrido un accidente con una motosierra en su casa del sur de Inglaterra, que se saldó con un buen susto y un "ligero corte en la cabeza".

La actriz, galardonada con dos premios Óscar en 2005 y 2014 por sus papeles en "El aviador" y "Blue Jasmine", mencionó el incidente en una conversación la semana pasada con la exjefa de gobierno australiana Julia Gillard en su podcast.

"Estoy bien. Tuve un pequeño accidente con la motosierra ayer, lo que suena muy, muy impresionante, pero no lo fue", dijo Blanchett.

"Aparte de un pequeño corte en la cabeza, estoy bien", aseguró, sin explicar qué hacía con el aparato en el momento del accidente.

Blanchett también es conocida por ser una de las villanas de Marvel en las cintas de Thor.

Gillard, que dirigió el gobierno australiano de 2010 a 2013, bromeó: "Vaya con mucho cuidado con esa motosierra, tiene una cabeza muy famosa y no creo que a la gente le guste ver cortes en ella".

La actriz no entró en detalles sobre cómo ocurrió el accidente inusual, pero se especula que pido ser mientras trabajaba en su jardin. "Me encantaría ser mejor en jardinería", dijo en 2017, en una entrevista con el sitio web Culture Calling después de mudarse a una casa en el campo. "Mi madre era una jardinera maravillosa. Tenía un pulgar verde fabuloso. Me gustaría cultivar uno propio".

Blanchett, que vive con su familia cerca de la localidad inglesa de Tunbridge Wells, explicó también que durante el confinamiento ayudó a estudiar en casa a su hijo mayor, cuyos exámenes fueron pospuestos debido a la pandemia.

Tras esa experiencia, la actriz asegura que tiene "un enorme respeto" por los maestros y considera que deberían estar mejor pagados.