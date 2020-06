"Desaparecidos. La serie" aterrizará en Amazon Prime Video este mes de junio

Madrid, España.



"Desaparecidos. La serie", un drama policíaco protagonizado por Juan Echanove, Elvira Mínguez y Maxi Iglesias que ahonda en la pesadilla de aquellas familias que desconocen el paradero de un ser querido, se estrenará el 19 de junio en Amazon Prime Video, anunció la plataforma.

Dirigida por Miguel Ángel Vivas, Inma Torrente y Jacobo Martos, la serie es una producción de Mediaset España en colaboración con Plano a Plano que "bucea en las profundidades de un drama que afecta cada año a más de seis mil familias en España, que se enfrentan de golpe a la pesadilla de no saber qué ha sido de un ser querido", informa Amazon, que acompaña la fecha de estreno con un inquietante y absorbente tráiler.



"Desaparecidos. La serie" narra la historia de Sonia Ledesma (Michelle Calvó), una inspectora de policía que se incorpora al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central, dirigida por el veterano inspector jefe Santiago Abad (Juan Echanove).





Afectada por el drama de la desaparición de un ser querido cercano, Ledesma encontrará en sus compañeros Rodrigo (Maxi Iglesias), Sebas (Chani Martín) y Azhar (Amanda Rios) una nueva familia, la cual también contará con la colaboración de Ayuda Desaparecidos, una ONG dirigida por Carmen Fuentes (Elvira Mínguez).







Antes de que se confirmara su alianza con Amazon Prime Video, la ficción fue presentada por Mediaset en el Ourense Film Festival del pasado mes de octubre, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de ver en primicia el primer capítulo del proyecto.