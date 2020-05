Chrissy Teigen volverá a operarse, esta vez para quitarse los implantes de seno

Estados Unidos.

Este martes Chrissy Teigen dejó a sus fans confundidos y algo preocupados por su salud después de compartir un vídeo en el que un sanitario aparecía tomando una muestra de su nariz con un bastoncillo para realizarle un test del coronavirus.

El hecho de que la esposa de John Legend apareciera riéndose en todo momento daba a entender que no estaba gravemente enferma y ahora ella misma se ha encargado de desvelar que se trataba solo de una prueba rutinaria porque en breve pasará por el quirófano.

"He publicado en Twitter que me iba a hacer la prueba del coronavirus, porque me voy a someter a una cirugía muy pronto. A mucha gente le ha dado curiosidad (y también ha expresado su opinión al respecto de forma muy contundente), así que lo diré de manera clara y directa: voy a quitarme las te**s", ha explicado en Instagram.

En realidad, Chrissy se refiere a los implantes de silicona que se puso hace una década y de los que lleva tiempo queriendo librarse.

"Se han portado genial conmigo durante años, pero me he cansado. Quiero poder cerrar la cremallera de un vestido de mi talla y tumbarme bocabajo sin estar incómoda. No es para tanto, así que no se preocupen. Todo va bien. Seguiré teniendo te**s, solo que ahora serán pura grasa, que es lo que deberían ser. Una es**pida y maravillosa bolsa de grasa", ha concluido.

Chrissy quiere remover sus implantes ahora que su busto a cambiado tras la maternidad.

En la sección de comentarios de su publicación, sus seguidores y amigos famosos han aplaudido su transparencia y la sinceridad con que se expresa acerca de temas como la cirugía estética, que suelen ser tabú.

En realidad, la antigua modelo solo confesó que había pasado por quirófano para realzar sus atributos naturales hace unos meses y lo hizo para reconocer que se arrepiente de la decisión que tomó mientras aún trabajaba en el mundo de la moda.

"Una vez tienes hijos y les das de mamar, el pecho se hincha con la leche y luego se deshincha otra vez, y se cae, y entonces es cuando estás jo**da. Ahora me los quiero quitar, la verdad, aunque me da miedo quedarme en el sitio durante otra intervención", señalaba.

