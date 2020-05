Madre de Cristiano Ronaldo habla de los rumorados conflictos con Georgina Rodríguez

Portugal.

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha querido dejar claro que no tiene ningún problema con su nuera Georgina Rodriguez, para reaccionar así a las historias que han vuelto a aparecer estos días en la prensa portuguesa sobre las supuestas tensiones que marcarían el trato entre las dos mujeres más importantes en la vida del futbolista.

Los rumores sobre la mala relación que existiría entre la madre y la novia de la estrella del Juventus se remontan a 2018. Por aquel entonces, Dolores dejó de seguir a Georgina en Instagram de la noche a la mañana y ese gesto fue interpretado como una señal de que algo no iba bien entre ellas.

Ahora Dolores se ha encargado de explicar que todo fue culpa de un fallo "no intencional", según lo ha definido ella, causado por su torpeza a la hora de manejarse con las nuevas tecnologías.

"Mis queridos seguidores, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo una conexión directa, ha sido por algo extraño, no intencional. Como saben, no domino esto y no entiendo nada... Si dejé de seguir a mi nuera y algunas personas más, fue por un descuido. Dejen de inventar historias, no estoy enfrentada con nadie (sic)", ha explicado en un comunicado publicado en esa misma plataforma y que se ha encargado de escribir su hija en su nombre.

En realidad, la madre de Cristiano solo es ha aprendido a publicar fotos y leer comentarios en la esfera virtual, así que parece poco probable que conozca el 'manual de buenos modales' de Instagram lo suficiente como para llegar a la conclusión de que dejar de seguir a Georgina sería una forma de darle la espalda públicamente.

