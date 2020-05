Belinda llora la muerte de un familiar en España

España.

El período de confinamiento está resultando especialmente duro para Belinda porque le ha obligado a separarse de sus seres queridos: aunque su hermano y ella se encuentran en México, parte de su familia materna se encuentra en España, uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus.

Esta semana la estrella del pop ha recibido la triste noticia del fallecimiento de uno de sus familiares, su tío Pepe, por quien había estado muy preocupada debido a su avanzada edad y a que residía además en un centro para mayores.

"Acaba de irse al cielo una de las personas que más he amado en mi vida... Mi tío Pepe, mi compañero de risas y de complicidad", le ha despedido la cantante en su cuenta de Instagram. "Voy a extrañar tu mal genio, tus bromas, tu sentido del humor, cuando bailábamos salsa en las madrugadas, cuando jugábamos con tu tirachinas, cuando te obligaba a que me abrazaras porque no eras el más cariñoso. ¡Nunca voy a olvidar cada momento a tu lado! Siento un profundo dolor...".

La intérprete también ha dado a entender que, como era de esperar, no podrá viajar hasta España para darle el último adiós debido al riesgo de un posible contagio.

"Estar tan lejos de ti... Te amo y te llevaré siempre en mi corazón. Que en paz descanses y me cuides desde el cielo", ha añadido.

Belinda no especificó las causasa de muerte de su tío, pero se sospecha que fue una víctima más del COVID-19.

En las últimas semanas Belinda se ha mostrado muy crítica con sus compañeros de profesión que están aprovechando las medidas de distanciamiento social para dedicarse a realizar retos o 'challenges' en sus redes sociales y subir los vídeos de sus entrenamientos caseros. A título personal, ella se ha negado a sumarse a esta dinámica al considerar que demuestra una frivolidad imperdonable.

La principal preocupación de la artista en la actualidad son su madre y su abuela, doña Juana, que es de sobra conocida entre sus fans por las apariciones que ha realizado -al igual que su fallecido tío Pepe- en sus redes sociales. La anciana de 87 años permanece bajo el cuidado de la madre de Belinda en Madrid y su famosa nieta espera poder verla muy pronto.