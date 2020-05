Danna García vive una pesadilla con el COVID-19, dio positivo por tercera vez

México.

La actriz colombiana Danna García vive una verdadera pesadilla al llevar varios meses confinada sin poder curarse del coronavirus.

A través de un mensaje publicado en Instagram Stories, la actriz de “Pasión de Gavilanes” dio a conocer el resultado de su última prueba para conocer si se había librado del virus.

“Soy nuevamente positivo a Covid. Estoy sin palabras. Gracias a todos los que me han apoyado”, escribió la intérprete de 42 años.

Según Danna, esta es la tercera vez que da positivo al COVID-19 y no encuentra una respuesta a su gran interrogante, ¿por qué no se cura?

Aunque anteriormente el test había dado negativo, este actual resultado es el que se tomará para determinar si puede o no regresar a su casa.

En abril Danna dijo que pensaba que el virus solo se reactivaba en su cuerpo, además de contar que su sistema inmunológico había quedado débil debido a un dengue que padeció poco antes de ser diagnosticada con coronavirus.

La también actriz de “El Señor de los Cielos” compartió que su hijo Dante, de dos años, es lo le ha dado la fuerza necesaria para luchar contra esta enfermedad que mantiene al mundo en cuarentena.

"No sé cómo funciona el cerebro o el corazón, el ímpetu, yo creo que para mí ha sido absolutamente vital saber que soy mamá y que nadie me puede reemplazar en esa función y saber que tengo que regresar lo antes posible ha sido mi motor y ha hecho que los días se pasen rápido porque yo hoy no siento que hayan sido tantos días", dijo.

Para García lo más difícil de esta extensa cuarentena es la imposibilidad de ver a su hijo, de quien lleva separada desde hace dos meses.

Actualmente, Danna García, cuya residencia está en EEUU, se encuentra aislada en México, donde está siendo tratada. A finales de abril, la actriz denunciaba que había estado sufriendo del acoso y la discriminación de sus vecinos debido al coronavirus.