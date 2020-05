Laura Flores fue víctima de Los Zetas, "amenazon con secuestrar a mi hija"

EEUU.

Laura Flores confesó que fue víctima de extorsión y amenazas por parte de la banda criminal “Los Zetas”, que opera en su natal México.

La estrella de novelas como Gotita de amor, El derecho de nacer, Cómplices al rescate o Soltero con hijas contó la pesadilla que vivió hace más de una década y como esto la llevó a tener que huir a Estados Unidos.

Durante una entrevista con programa el De primera mano, Laura Flores contó que no se fue de México para dar un impulso a su carrera en el extranjero, sino que huyó debido a las amenazas que recibió por parte del grupo criminal, considerado también un cártel de drogas.

Flores contó que las amenazas surgieron entre 2008 y 2009 después de que abrió una clínica veterinaria en la Zona Esmeralda, al norte de la Ciudad de México, negocio que ahora ha replicado en Estados Unidos.

Todo iba bien hasta que los Zetas se presentaron en el negocio exigiendo “derecho de piso”, conocido en Honduras como el “impuesto de guerra”, un tipo de “renta” cobrado por bandas criminales tanto a comerciantes como personas naturales.

“Que llegan Los Zetas a pedirnos rentitas, y yo que los mando por un tubo, me dio mucho coraje”. A raíz de su negativa comenzaron las amenazas.

“A partir de ahí empezaron a amenazarme con secuestrar a mi hija María. Ahí es donde yo me fui de México, obviamente la veterinaria valió gorro. Se quedó con la veterinaria mi socio, pero yo me fui de México. María tenía 9 o 10 años; ya tiene 21”.

MIRA: Estallan contra Karla Panini, “deja de estarle hablando a mi marido”

Hace un par de años, Flores contó al diario mexicano Reforma lo difícil que fue tomar la decisión de dejar su país. “Se me cerró el mundo de alguna manera. Emocionalmente dije: ‘Qué horror dejar México’. Me sentía mal. La verdad es que ahora me siento muy bien, porque el destino me sonrío”.

Laura Flores es madres de cuatro: María, Patricio, Alejandro y Sofía, estos dos últimos adoptados por la actriz. Actualmente está comprometida con el estadounidense Matthew Flannery.

ADEMÁS: Carmen Villalobos y William Levy protagonizarán remake de "Café con aroma de mujer"

Tras mudarse a Estados Unidos, la actriz trabajó en varias producciones de Telemundo, pero en 2019 regresó a Televisa, en donde alcanzó fama durante las décadas de los 80 y 90.

El productor Juan Osorio la contrató para participar en Juntos, el corazón nunca se equivoca, el spin-off de Mi marido tiene más familia, que siguió la historia romántica de Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc López, la famosa pareja gay conocida como ArisTemo.

Su más reciente producción fue en Soltero con hijas, el éxito protagonizado por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán.