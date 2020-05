Zayn Malik y Gigi Hadid levantan sospechas de matrimonio por un tatuaje del cantante

Estados Unidos.

La semana pasada Gigi Hadid confirmó los rumores de que está esperando su primer hijo con Zayn Malik y parece que la pareja podría celebrar muy pronto otro hito muy importante en su historia de amor.

Muchos de sus fans están convencidos de que se han comprometido debido a una imagen que ha salido ahora a la luz, en la que se aprecia un nuevo tatuaje del ex One Direction acerca de la institución del matrimonio.

Zayn se ha grabado un fragmento del poema 'On Marriage' de Kahlil Gibran, que reza: "Canten y bailen juntos y sean felices, pero dejen que el otro también esté solo. Entréguense sus corazones, pero no para que pertenezcan al otro. Permanezcan unidos, pero no demasiado cerca, igual que los pilares del templo están separados y el roble y ciprés no crecen a la sombra del otro".

El tatuaje que Malik se hizo con un estracto del poema de Kahil Gibran (i).

La imagen que ha revelado el último diseño que el cantante ha incorporado a su extensa colección de tinta ha sido publicada por el popular joyero George Khalife para mostrar los brazaletes a juego que ha creado para los dos enamorados, adornados con un pequeño amuleto conocido como nazar que aleja supuestamente el mal de ojo.

