Atala Sarmientos es víctima de fraude de miles de pesos

La conductora mexicana Atala Sarmiento, actualmente radicada en España, denunció en sus redes sociales haber sido víctima de fraude por parte de una compañía de telefonía celular en México.

Atala comentó que desde hace meses ha sido víctima de robo de identidad ya que se están realizando cobros a su tarjeta de crédito por más de 7 mil pesos mensuales (unos 292 dólares), que ya suma una cantidad muy grande.

"Quiero denunciar que han usurpado mi identidad para abrirse un contacto de servicio celular con Telcel y durante meses me han estado haciendo cargos automáticos a mi tarjeta bancaria por montos desmesurados.", dijo la ex presentadora de Ventaneando.

"He solicitado la aclaración correspondiente a través de mi banco y de manera personal y es la fecha que no tengo respuesta y lo único que he recibo es más cargos", agregó la comunicadora en un video que subió a Twitter.

Atala direccionó su petición a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a la compañía de telefonía en suelo mexicano.

En abril de 2018 la presentadora mexicana dejó TV Azteca tras 22 años de trabajar en la cadena, de los cuales 14 fueron en ‘Ventaneando’, Sarmiento fue noticia al anunciar su salida de la empresa con varios roces entre sus ex compañeros como Pati Chapoy o Daniel Bisogno.

En octubre de 2018, y tras varias apariciones en Televisa como invitada, Atala se integró al programa de espectáculos ‘Intrusos’, el cual salió del aire en junio de 2019. Desde entonces, se dedicó a trabajar en su plataforma digital, que consiste en su sitio web y un canal de YouTube.

Para septiembre de 2019, la periodista anunció que se iría a vivir a España ya que a su esposo, David Ródenas, consiguió un trabajo en Barcelona, allá ha estado cercana a su hermano, Rafael Sarmiento.

Ahora, debido a la actual contingencia sanitaria que ha afectado a España, Atala ha compartido cómo ha estado pasando la cuarentena en su nuevo hogar.