Christopher Uckermann presume a su nuevo amor

Ciudad de México.



Christopher Uckermann trae el virus del amor en cada parte de su cuerpo. El actor dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que estos días de encierro, debido al coronavirus, han sido más llevaderos en compañía de su actual pareja, la modelo Muriel Hernández.



"Mi cuarentena", escribió el también cantante al pie de una serie de fotografías en las que se le puede ver con su chica.

Pero la primera en dar a conocer el romance con el ex RBD fue la modelo por medio de sus cuentas en redes sociales.

"Cuando tu (insta) 'boyfriend' te toma una foto haciendo jardinería", escribió Muriel, quien estuvo casada con Randy Ebright, de Molotov.



Al actor no se le había conocido a alguna pareja desde que en noviembre de 2016 mantuvo un romance con la actriz Ana Serradilla, pero ocho meses después se dio a conocer su ruptura amorosa, y no porque existiera un tercero en discordia, sino porque sus tiempos no se acoplaron y prefirieron terminar como amigos.



"Nosotros terminamos súper bien, obviamente como amigos, pero bien. A mí me gusta terminar mis relaciones bien", declaró el actor en julio de 2017, en entrevista para la revista Quién.