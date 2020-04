Meghan y Harry llevan una 'difícil' vida en California

Los Ángeles, EEUU.

El príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, no deben de estar llevando una vida demasiado apacible, al menos por el momento, tras su mudanza de última hora al estado de California (EEUU) después de residir en Canadá por unos meses tra dar un paso atrás como miembros de primer rango en la Familia Real.

En cualquier caso, esa es la opinión que tiene la prestigiosa primatóloga Jane Goodall, buena amiga de la pareja y de otros miembros de la corona, dado el número de importantes "desafíos" que han tenido que afrontar ambos desde que precipitaran semejante cambio en sus vidas.

La científica está convencida de que Harry y Meghan están tratando de reinventarse para encontrar un papel intermedio que les sirva para vivir con mayores niveles de privacidad y, al mismo tiempo, seguir dejando su impronta en la vida pública.

"La verdad es que no se qué va a pasar con su trayectoria, no sé cómo podría desarrollarse a partir de ahora. He estado en contacto con él y creo que a día de hoy le está resultando difícil adaptarse a una vida llena de nuevos desafíos", ha asegurado en conversación con la revista británica Radio Times.

El príncipe Harry y la primatóloga Jane Goodall en una foto de archivo.

Harry dispuesto a dejar un deporte que le apasiona por Meghan

Goodall también alabó al príncipe y a su hermano William -pero con 'tirón de orejas' incluido- por su implicación activa en las diversas labores de conservación medioambiental.

"Sí, están muy comprometidos con la causa... Aparte de que disparan y cazan. Pero creo que Harry dejará de hacerlo si no lo ha hecho ya porque a Meghan nunca le ha gustado, supongo que eso se ha acabado para él", ha añadido Goodall en la reveladora entrevista.

Harry y William han enfrentado críticas en el pasado por la caza. Ambos son opositores al comercio ilegal de vida silvestre y partidarios de la campaña para proteger las especies en peligro de extinción.

Los críticos han condenado su participación en las sesiones de Sandringham Boxing Day en las fincas de la Reina en Norfolk. En 2014, apareció una fotografía de Harry tomada en 2004 que lo mostraba agachado sobre el cuerpo de un búfalo de agua que había matado a tiros durante un viaje de caza en su año sabático de 2004 en América del Sur.

Harry dejaría de cazar apetición de Meghan.

Futuro incierto

Meghan Markle y el príncipe Harry se mudaron a California justo antes que EEUU cerrará fronteras por la pandemia del coronavirus. Por el momento, debido a la crisis, se desconoce cuales serán los siguientes pasos en la agenda de la pareja tras dejar oficialmente sus cargos desde el pasado 31 de marzo.

Se especula que la duquesa de Sussex recibió una oferta para dar detalles de sus casi dos años en la Familia Real desde su matrimonio con Harry en mayo de 2018.