¿Cuándo estrena La casa de papel 5?

Redacción.

La cuarta parte de “La casa de papel” (Money Heist) fue estrenada este 03 de abril, menos de nueve meses después que se lanzará la tercera parte.

Esta nueva entrega fue devorada por los fanáticos ese mismo fin de semana, dejando un cierre tan tenso que muchos sienten la presión elevada como la del coronel Tamayo.

Una de las grandes preguntas que dejó la historia de los atracadores, que esta vez intentan sacar la reserva de oro del Banco de España, es ¿Cuándo estrenan la quinta parte?

Recordemos que la serie española había sido estrenada el 2 de mayo de 2017 por Antena 3. Pero fue cuando Netflix lanzó esa única temporada, dividida en dos, cuando la producción tuvo un éxito increíble alrededor del mundo.

Gracias a esto, Netflix dio a Alex Pina, creador de la serie, la oportunidad de volver a reunir al elenco en una nueva entrega directamente para la plataforma de streaming,

La tercera parte fue lanzada en julio del 2019, mientras que la cuarte vio la luz el pasado de 03 de abril de 2020. Siguiendo este patrón, “La casa de papel” 5 debería estar siendo estrenada para finales de 2020, pero con la crisis del coronavirus la agenda pueda cambiar.

El 15 de marzo, Netflix detuvo la producción de todas sus series originales debido a la crisis sanitaria, y aún no se ha anunciado cuándo terminará dicha pausa. Asi que, hasta que la pandemia no logre se puesta bajo control, Netflix no podrá dar una fecha concreta.

MIRA Mejores memes de “La casa de papel 4”

Reparto de la temporada 5 de La casa de papel: ¿Quién estará en él?

En el caso del reparto, se espera volver a ver a todo el elenco reunido: Álvaro Morte (Profesor), Úrsula Corberó (Tokio), Miguel Herrán (Río), Rodrigo de la Serna (Palermo), Itziar Ituño (Lisboa), Javier Lorente (Denver), Darko Perić (Helsinski), Luka Peroš (Marsella) y Esther Acebo (Estocolmo).

También se asume que Pedro Alonso (Berlín) seguirá siendo un personaje frecuente gracias a los pensamientos de su hermano (Morte), aunque se desconoce si sucederá lo mismo con Alba Flores (Nairobi), otro de los personajes favoritos del público que sufrió un terrible final en la cuarta parte de la serie.

Sin embargo, si eso sucede, podría ser con grabaciones de temporadas anteriores, ya que en el especial “La casa de papel: el fenómeno” Flores insinuó que sus días de filmación en la producción han terminado. "Se acabó, y no tengo nada en el horizonte. Es un sentimiento realmente liberador. Porque ... bueno, necesito un descanso.", dijo la intérprete.

ADEMÁS: Casa de papel: los actores detrás de los más odiados de la temporada 4

Mientras los villanos Najwa Nimri (Inspectora Alicia Sierra), Fernando Cayo (coronel Luis Tamayo) y Enrique Arce (Arturo Román) deberían seguir asumiendo los roles que destacaron en la parte 3 y 4.

La continuación de José Manuel Poga (Gandía) todavía no está clara, ya que su final en la cuarta parte no fue concluyente.