Nicole Kidman continúa con éxito en la TV

Redacción.



Tras el éxito de Big Little Lies, Nicole Kidman se sumará a otro proyecto televisivo basado en la novela Pretty Things de Janelle Brown, que adaptará en una nueva serie que la actriz protagonizará y producirá para Amazon Prime.



El gigante del comercio electrónico, que también posee su plataforma de cine y televisión, se hizo con los derechos de esta obra que dirigirá Reed Morano.



La trama narra la aventura de “dos mujeres que tratan de superar y recuperar lo perdido tras una gran estafa”, informó la editorial Penguin Random House. Se desconoce el papel que interpretará Kidman y el resto del reparto.

Nicole Kidman y Hugh Grant estelarizan “The Undoing”.

Este drama de Amazon es el último proyecto televisivo de Kidman, quien ha centrado su carrera en la televisión después de cosechar un gran éxito en la serie de HBO, Big Little Lies, donde también trabajó Meryl Streep.



Junto al proyecto para Amazon, la actriz está involucrada en otros tres formatos televisivos. El primero es You Should Have Known, de Jean Hanff Korelitz, que HBO ha transformado en The Undoing, cuyo estreno está aplazado indefinidamente.

Su segundo encargo es la adaptación para televisión de Nine Perfect Strangers, una obra de Liane Moriarty. Además, Kidman es productora ejecutiva de The Expatriates, serie de Amazon.