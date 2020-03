Discos para escuchar durante la cuarentena

Madrid, España.

“Me encanta que los músicos hagan conciertos por las redes, pero animo a escuchar discos”. Con estas palabras, el cantante español Iván Ferreiro daba en Twitter un frenazo a la repentina tendencia a los shows por internet para reivindicar también la importancia de los discos “hechos con mucho esfuerzo”.

Siguiendo su recomendación y ante las horas de encierro que aún quedan por delante, esta es una lista de los discos (algunos de los cuales quizás pasaron desapercibidos) que en estos apenas 80 días de 2020 han concitado ya la opinión más o menos unánime de la crítica de estar entre lo mejor del año.





El nuevo disco de Dua Lipa debutó en la plataforma Metacritic con una puntuación de 97/100, convirtiéndose en el álbum con mejor calificación este año. Future Nostalgia viene acompañado de éxitos como Break My Heart , Physical y Don’t Start Now .

2 “After Hours”, de The Weeknd

El canadiense The Weeknd hace gala en su retorno al mercado de una espiritualidad más oscura y melancólica, en un disco de r&b que se viste de arreglos ochenteros y electrónicos que hacen de este un trabajo evocador. El disco contiene temas como Blinding Lights, Hardest To Love, Alone Again y After Hours, entre otros.