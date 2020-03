Michelle Vieth cuenta entre lágrimas su historia de abuso

Ciudad de México.

La actriz y presentadora mexicana Michelle Vieth reveló entre lágrimas que había sido amenazada de muerte por parte de una expareja y aunque no especificó de quien se trata, hace unas semanas la revista TV Notas dio a conocer que Christian Aparicio, el padre de sus hijos menores, es quien la maltrató y amenazó.

La rubia se unió a famosas como Adela Micha, Mónica Noguera, Irán Castillo, Carla Estrada y Lupita Jones, entre otras, para contar sus experiencias de abuso.

“¿En qué momento no dar la pensión alimenticia de nuestros hijos no tiene consecuencias? (…) ¿En qué momento pegarme y amenazarme de muerte y usar a nuestros hijos de moneda de cambio no tiene consecuencias?”, dice Michelle en el video titulado “Jalo x ellas”.

El video cuenta con más de 4 mil 'me gusta', 47 mil reproducciones y cientos de comentarios en los que aplauden su valentía para enfrentar a sus ex parejas.

Hace varios años, Michelle Vieth estuvo involucrada, tras difundirse un video sexual de ella. La mexicana sostiene que su exesposo Héctor Soberón es quien divulgó el clip en Internet, aunque él siempre lo ha negado.



