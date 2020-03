Maity Interiano llora al revelar por qué sigue soltera

Miami, EEUU.

Casi al borde de las lágrimas Maity Interiano (35) reveló frente a las cámaras por qué aún se mantiene soltera, pese a ser uno de los rostros más bellos de la televisión hispana en Estados Unidos.

La periodista hondureña de la cadena Univision se sinceró en el segmento "Sin rollo" del programa Despierta América cuando el público le preguntó: "¿Por qué crees que no has encontrado al hombre de tu vida?".

Visiblemente afectada, Maity trató de mantener la calma y retener las lágrimas antes de contestar.

"No lo sé, porque si lo supiera ya lo tendría a mi lado. Creo que porque Dios me está preparando para ese momento, para disfrutar el hoy, para disfrutar a mi familia, para acercarme, para quererme. Me está preparando para ese momento", dijo la hondureña.

Al verla conmovida, sus compañeras buscaron animarla. "A ver, a ver, a ver... Usted ha besado sapos, todavía no besa al príncipe", le dijo María Antonieta Collins.

Mientras la abrazaba, Karla Martínez le dijo: "Me encanta tu respuesta, porque Dios está en control".

Lindsay Casinelli le recordó que el hombre de su vida llegará en el mejor momento. "El autobús llega", le comentó.

