Skai Jackson recibe amenazas de muerte de la rapera Bhad Bhabie

Redacción.



Por norma general, las estrellas Disney tratan de mantener una imagen pública impoluta, alejada de escándalos relacionados con drogas o peleas, pero la actriz Skai Jackson -uno de los valores en alza de la compañía tras conseguir su gran oportunidad en la serie 'Jessie'- se ha visto envuelta esta semana en un mediático enfrentamiento con la joven rapera Bhad Bhabie.

Esta última es principalmente conocida por haber hecho viral la frase 'Catch me outside, how about that?' durante su aparición en un episodio de 'Dr. Phil' allá por 2016 y por sus salidas de tono en público, como aquella ocasión en que le lanzó una bebida a la cabeza a Iggy Azalea cuando coincidieron en una fiesta en 2018.



Lea más: Matan a balazos a Luis Alfonso Mendoza, actor que dio voz a Gohan en Dragon Ball

En la última semana, Bhad Bhabie le ha estado enviando mensajes a Skai Jackson informándole de que planeaba darle una paliza e incluso la amenazó de muerte a través de Instagram. Al parecer, las dos artistas pasaron de mantener un trato cordial a la situación en que se encuentran actualmente después de que la primera descubriera que la intérprete había estado burlándose supuestamente de ella, usando una cuenta secreta de Instagram, a raíz de su relación con el músico NBA YoungBoy.





Orden de alejamiento contra Bhad Bhabie

Skai Jackson obtuvo el jueves una orden de alejamiento contra Bhad Bhabie según la cual no puede acercarse a menos de 90 metros de ella, después de explicar en los documentos legales que presentó junto a su petición que la rapera ha conseguido que se sienta aterrorizada ante la mera idea de salir de casa sola y que no pueda dormir.



Lea más: Adam Levine insultó al público de Viña del Mar y luego se vio "obligado" a disculparse

Bhad Bhabie ha reaccionado ante esta noticia sin mostrar demasiada preocupación y comentando en Instagram: "Ve a por tu orden de alejamiento, yo seguiré canjeando cheques mientras tanto".