El príncipe Harry canta con Jon Bon Jovi en Abbey Road por una buena causa

Londres, Reino Unido.

El príncipe Harry se puso este viernes detrás de un micrófono con el músico estadounidense Jon Bon Jovi en los emblemáticos estudios de Abbey Road, en Londres, con motivo de la grabación de un tema con fines benéficos.

El líder del veterano grupo de rock and roll Bon Jovi se encuentra en el Reino Unido promocionando su próximo álbum, "2020", que saldrá al mercado el próximo 15 de mayo.

El cantante, además, está regrabando uno de los temas que incluirá en ese trabajo, titulado "Unbroken", junto con el coro "Invictus Games Choir", gestionado por la organización benéfica "Help For Heroes", y compuesto por personal militar y veteranos de guerra lesionados y enfermos, en los mismos estudios empleados por The Beatles en 11 de sus álbumes.

Todos los beneficios derivados de esa canción serán para la fundación caritativa Invictus Games, que puso en marcha el hijo menor de Carlos de Inglaterra y que apoya eventos deportivos internacionales para veteranos del ejército lesionados o enfermos.

La melodía pretende captar la atención sobre el trastorno de estrés postraumático que padecen muchos veteranos de guerra.

El duque de Sussex, que dará un paso atrás como miembro de la realeza británica a finales del próximo mes, divulgó hoy en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se le ve cantando junto con Jon Bon Jovi en los míticos estudios de grabación.

Ambos se fotografiaron además en el famoso paso de peatones donde posó en su día para la portada de su álbum Abbey Road el cuarteto de Liverpool.

El príncipe Harry y Meghan se reencontrarán en Londres el 05 de marzo, donde participarán en uno de los pocos eventos oficiales en los que participarán antes de su retiro el 31 de marzo.

Acostumbrándose a su nueva vida, el duque de Sussex ha pedido que ya no se anteponga el "príncipe" antes de su nombre y fue captado viajando en tren como un viajero común durante su visita a Edimburgo a inicios de la semana.