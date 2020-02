El romántico regalo que Kobe Bryant le dio a su esposa

EUA.



El exjugador de la NBA Kobe Bryant, que perdió la vida en un accidente de helicóptero el pasado mes de enero en el que también falleció su hija de 13 años Gianna, era un romántico empedernido al que le gustaba sorprender a su esposa Vanessa con cualquier excusa, pero no siempre se decantaba por joyas o gestos grandiosos.

En realidad, de todos los que le hizo a lo largo de su relación sentimental, los obsequios favoritos de su esposa fueron los que tenían un valor más simbólico que material.



"Esperaba con mucha ilusión que llegara el día de San Valentín o nuestros aniversarios. Siempre organizaba viajes especiales y convirtió en una tradición el hacerme un regalo por cada año de nuestro matrimonio", ha recordado Vanessa en el discurso que realizó este lunes durante el homenaje a su esposo celebrado en el Staples Center de Los Ángeles.

Rachel McAdams en una escena de "The Notebook" donde luce el vestido azul que Kobe Bryant le compró a su esposa Vanessa.



En una ocasión, el deportista le entregó un vestido azul de 'segunda mano' que ella no tardó en reconocer como el que Rachel McAdams utilizó en el rodaje de la película The Notebook (Diario de una pasión)- durante la famosa secuencia en que se reencuentra con su amor de la adolescencia, al que interpretaba Ryan Gosling.



"Cuando le pregunté por qué lo había elegido, me dijo que lo había hecho porque aparecía en la escena en que Allie regresa con Noah. Nosotros esperábamos envejecer también juntos como los personajes de la película", ha desvelado acerca del paralelismo que él veía entre la relación de esos personajes ficticios y la suya propia.

"Nosotros vivimos una verdadera historia de amor: nos queríamos con todo nuestro ser. Éramos dos personas imperfectas que crearon juntas una familia preciosa y criaron juntas a nuestras maravillosas y dulces niñas".