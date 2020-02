Kirk Douglas deja a hijos sin herencia por noble causa

Estados Unidos.

La leyenda de Hollywood Kirk Douglas, que murió el 5 de febrero a la edad de 103 años , dejó la mayor parte de su patrimonio de $ 80 millones a la Fundación Douglas, la organización benéfica que cofundó hace casi seis décadas.

La organización sin fines de lucro beneficia al Hospital de Niños de Los Ángeles, el Centro de Infancia Kirk y Anne Douglas y una beca de la Universidad de St. Lawrence para estudiantes desfavorecidos.

La Fundación Douglas, creada en 1964 por Douglas y su esposa Anne Beydens Douglas, también reparte dólares al Templo Sinaí de Westwood y al Teatro Kirk Douglas de Culver City, un lugar restaurado.

Anne Douglas, quien estuvo casada con la leyenda de la actuación durante 65 años, todavía se desempeña como fideicomisario de la organización sin fines de lucro.

"El objetivo principal de la Fundación Douglas es ayudar a aquellos que de otro modo no pueden ayudarse a sí mismos", dice el sitio web del grupo, "Su objetivo principal es mejorar la educación y la salud, fomentar el bienestar y, lo más importante, desarrollar nuevas oportunidades para los niños que tienen nuestro futuro en sus manos".

MIRA: Kirk Douglas, la historia del actor que pasó de una vida miserable a estrella de Hollywood

Hijo de padres inmigrantes judíos del actual Bielorrusia, el actor se forjó una carrera de siete décadas en Hollywood, donde protagonizó grandes éxitos como "Spartacus", " Lust for Life" y "Ace in the Hole".

Además de su viuda Anne, le sobreviven Joel Douglas, el hijo de la pareja, y Peter y Michael Douglas, frutos de su primer matrimonio.

Un cuarto hijo, Eric, murió de una sobredosis accidental en Manhattan en 2004.

Los hijos de la fallecida estrella no necesitaran tanto de la herencia de su padre, ya que cada uno a forjado una carrera en la industria del entretenimiento.

Joel es productor de cine y Peter es productor de televisión, mientras que Michael siguió el legado de su padre y se convirtió en un célebre actor.

"La vida de Kirk fue bien vivida, y deja un legado en el cine que perdurará en las generaciones venideras y una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y traer la paz al planeta", dijo Michael Douglas en un comunicado en el que anunció el fallecimiento de su padre.

"Pero para mí y mis hermanos Joel y Peter, él era simplemente papá", dijo Douglas. "Para Catherine, un maravilloso suegro, para sus nietos y bisnietos, su abuelo vivo, y para su esposa, Anne, un esposo maravilloso".

"Estoy muy orgulloso de ser tu hijo Kirk Douglas", decía el actor para despedir a su padre.

