Billie Eilish y Dave entre los ganadores de los BRIT Awards

Londres, Reino Unido.

El rapero Dave ganó este martes por la noche el BRIT al "mejor álbum" del año en la 40ª edición de los premios británicos de la música pop, durante la cual tachó de "racista" al primer ministro Boris Johnson.

La estadounidense Billie Eilish fue otra de las ganadoras de la noche.

Con su álbum "Psychodrama", el rapero del barrio londinense de Brixton se impuso ante los otros nominados para esta categoría: el cantante escocés Lewis Capaldi, el antiguo miembro de One Direction Harry Styles, el rapero Stormzy y el cantante Michael Kiwanuka.

Por la noche el cantante interpretó "Black", uno de los temas de "Psychodrama", con una puesta en escena muy cuidada: un piano en un escenario negro, arcos luminosos y proyecciones sugerentes en blanco y negro.

Añadió versos a la canción. "Es racista, que se sienta o no que es racista/ La verdad es que nuestro primer ministro es realmente racista", rapeó refiriéndose a Boris Johnson.

También arremetió contra la prensa británica por la forma en la que trató a la esposa del príncipe Harry , Meghan Markle, en comparación con Kate Middleton, la mujer del príncipe William.

"Ahora, si no quieres entenderlo, nunca lo entenderás/ cómo las noticias tratan a Kate versus cómo trataron a Meghan", dijo.

El rapero ya ganó el prestigioso premio Mercury en septiembre pasado por este álbum, que explora la identidad negra y denuncia el racismo institucionalizado.

Compitió con los mismos cuatro cantantes por la categoría "mejor artista masculino", que obtuvo el rapero Stormzy, quien obsequió al público con una actuación explosiva, una mezcla de lluvia, petardos y más de cincuenta personas en el escenario.

El escocés Lewis Capaldi es el único cantante en haberse llevado dos Brit, el de nuevo artista y mejor canción del año, por "Someone You Loved" .

En la selección de este año hubo más artistas negros que blancos para las categorías de "mejor álbum" y "mejor artista masculino del año", pero esta vez ninguna mujer figuró en las categorías mixtas de mejor álbum o mejor grupo, que ganaron los rockeros de Foals.

- "Se llama Eilish" -

Sin embargo, fue una mujer la que acaparó la atención: Billie Eilish. La cantante estadounidense, coronada este año en los premios Grammy con solo 18 años, interpretó por primera vez su nueva canción, "No hay tiempo para morir", tema oficial de la próxima película de James Bond.

Ella, que entregó el premio a Dave, ganó el Brit a la mejor artista femenina internacional y aprovechó para rendir homenaje a sus rivales Lizzo, Ariana Grande, Camila Cabello y Lana del Rey en un discurso muy ovacionado.

Del lado británico, fue la joven voz de RnB Mabel, una hispano-británica de 23 años, quien recibió el Brit a la mejor artista femenina del año.

La industria musical británica representó un mercado de 4.500 millones de libras (5.100 millones de euros, 5.500 millones de dólares) en el Reino Unido en 2015, según un informe publicado en 2018 por el organismo público UK Music.

Los artistas británicos representan la octava parte de las ventas de álbumes en todo el mundo, según cifras de BPI.

Lista de los ganadores de los BRIT Awards 2020

ARTISTA MASCULINO

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy – GANADOR

ARTISTA FEMENINO

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel – GANADORA

Mahalia

CANCIÓN DEL AÑO

AJ Tracey – “Ladbroke Grove”

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man – “Giant”

Dave feat. Burna Boy – “Location”

Ed Sheeran & Justin Bieber – “I Don’t Care”

Lewis Capaldi – “Someone You Loved” – GANADOR

Mabel – “Don’t Call Me Up”

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – “Nothing Breaks Like a Heart”

Sam Smith & Normani – “Dancing With A Stranger”

Stormzy – “Vossi Bop”

Tom Walker – “Just You and I”

MEJOR GRUPO

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals – GANADOR

DISCO DEL AÑO

Dave – “Psychodrama” – GANADOR

Harry Styles – “Fine Line”

Lewis Capaldi – “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”

Michael Kiwanuka – “Kiwanuka”

Stormzy – “Heavy Is The Head”

MEJOR ARTISTA NUEVO

Aitch

Dave

Lewis Capaldi – GANADOR

Mabel

Sam Fender

ARTISTA FEMENINO INTERNACIONAL

Ariana Grande

Billie Eilish – GANADOR

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

ARTISTA MASCULINO INTERNACIONAL

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler the Creator – GANADOR