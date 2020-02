Michelle Vieth, bajo la amenaza de su expareja

Ciudad de México, México

Fuentes cercanas a la actriz y presentadora Michelle Vieth aseguran que ella está sufriendo violencia y amenazas por parte de Christian Aparicio, con quien está en un proceso de separación.

Vieth denunció ante las autoridades que su expareja se llevó a los dos hijos que comparten y desde diciembre no le ha sido posible verlos, ya que su pareja los tiene bajo su custodia.

En medio de su separación, Vieth señaló a su ex por no respetar los días destinados para visitar a sus hijos, por lo que el hombre molesto se llevó a sus hijos.

“Michelle está aterrada porque sabe que Christian es un hombre muy agresivo, superviolento. A ella la ha golpeado e insultado, ha sufrido violencia física y psicológica”, reveló una fuente cercana a la actriz a la revista Tv Notas.

Aparte de violento, Christian Aparicio fue una pareja infiel que le hizo daño psicológico, por lo que Michelle ahora teme por su integridad y la de sus hijos. “Christian le dijo que si decía algo, la iba a matar a ella, a sus hijos y después se mataba él. Incluso, también dicen que en una ocasión Aparicio se puso una pistola en la boca y le dijo que jalaría el gatillo; ¡fue terrible!”, relató la fuente.

El torero, además, sería adicto a las drogas y el alcohol. La semana pasada, la protagonista de Mi pequeña traviesa fue captada cuando acudió al Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, para solicitar protección para ella y sus otros dos hijos, los que procreó con su exesposo Leandro Ampudia.