Viudo de Edith González responde a mujer que lo acusó de discriminación

México.

El mexicano Lorenzo Lazo respondió esta semana a las acusaciones de una mujer, quien dijo a los medios que el viudo de Edith González la había discriminado por su sobrepeso y su discapacidad.

Las acusaciones contra Lazo fueron hechas por una mujer rumana llamada Cristina Daniela Baica, quien dijo que había acordado encontrarse con el mexicano para que este le realizará una sesión fotográfica, según ella, porque Edith "hablaba maravillas de él".

La mujer explica que se había conocido con Lorenzo durante una exposición que se hizo en honor a Edith el año pasado, pero que aparentemente este no logró apreciar que ella "no era perfecta", refiriéndose un problema motriz que tiene en una pierna a causa de un mala praxis.

"Me sugirió que fuera en un hotel... le comenté antes de verlo que tenía unos kilos de más y me dijo que no había problema", declaró la mujer en entrevista para el programa Venga la Alegría el pasado 11 de febrero.

"Cuando lo vi se quedó como impactado, como que le dio mucho asco. Me dijo que le daba asco porque era muy gorda. Me dijo que mi cabello le daba asco y me sentí muy discriminada", aseguró.

Baica añadió que se ofreció a pagarle la sesión de fotos al viudo de Edith González, a lo que supuestamente él contestó: "Me dijo 'No es necesario, no quiero nada, eres demasiado gorda' y que le daba asco".

Según esta mujer, el maltrato de Lorenzo la hizo sufrir una fuerte crisis nerviosa que le provocó un desmayo en el hospital.

Cristina Daniela Baica denunció a Lorenzo Lazo por discriminación. Captura video Suelta la Sopa.

Además de dar las entrevistas a los medios de comunicación, la rumana ha presentado una queja formal ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en México.

MIRA: Angélica Rivera reaparece en televisión apoyando a su hija Sofía Castro

Lorenzo Lazo niega discriminación

Ahora Lazo contestó a dichos señalamientos a través de un comunicado firmado por su equipo legal, Schutte & Delsol Gojon Abogados, informó el portal Quién.

En el mismo el viudo de Edith González asegura que "se reserva el derecho a ejercer las acciones que la ley dispone en su beneficio".

Lazo no niega el encuentro, pero aclara que "nunca expresó comentario alguno de carácter ofensivo o discriminatorio por las características físicas de la persona citada".

El economista mexicano también descarta haber puesto en riesgo la vida de Baica, quien dijo que Lorenzo había pedido a los doctores, que la atendieron durante su presunta crisis nerviosa, que le negaran la atención.

"Se niega rotundamente haber expresado instrucción o comentario alguno que implicara la negatividad de darle el servicio médico que hubiera requerido, en razón de no ser responsable médico ni familiar de la paciente", se lee en el comunicado de Lorenzo Lazo.

ADEMÁS: Actor acusado de homicidio Pablo Lyle demanda al estado de Florida

Una estafadora de famosos

El portal Quién reveló que Cristina Daniela Stoica Insarcinata, nombre real de la rumana, tiene antecedentes penales relacionados con la extorsión tanto en México como en su país.

Al parecer buscar objetivos famosos es su modus operandis. En 2012, la mujer acusó al cantante rumano Alex Velea de haberla embarazado y le pidió dinero a cambio de no hablar ante los medios de comunicación, meses después se reveló que todo se trató de un engaño y que Cristina no estaba esperando a un hijo.