Se casa Evaluna, la hija de Ricardo Montaner

Ciudad de México, México

Si bien Ricardo Montaner cerró el año con dos nominaciones al Latin Grammy y otra al Grammy por su último disco, es la boda de su hija Evaluna con el cantante Camilo la noticia que más emocionado lo tiene.

"¡Estamos muy contentos! Se casan en febrero y estamos ahora en modo boda, no pensamos en otra cosa que no sea eso. Lo estamos disfrutando mucho, es un momento importantísimo para Marlene (su esposa) y para mí, porque Evaluna es nuestra hija chiquita y significa muchísimo este paso que va a dar.

"Tenemos en Camilo a un muchacho maravilloso y le damos gracias a Dios de que él apareciera en la vida de nuestra hija. Son la pareja perfecta, el uno para el otro, estamos muy felices", compartió Montaner.

Como uno de los tantos regalos de boda que le tiene a la pareja, el intérprete venezolano estrenó hoy el video del tema "Te Adoraré", que protagonizan Evaluna y Camilo.

El clip fue dirigido por su mujer, Marlene Rodríguez, quien ha supervisado los más recientes visuales del último álbum del intérprete, Montaner, estelarizados por artistas como J Balvin, Nicky Jam y Farruko.

"Personifican a una pareja 'vintage', porque todo sucede en otra época y se remonta un poco a la manera de vivir de los años 70.

"Ellos se conocen en una fiesta y la historia arranca en retrospectiva, en un momento triste de separación. La idea va totalmente en retroceso hasta el momento en el que se conocieron. Es un video muy original y creo que a la gente le va a gustar", aseguró el cantante.

Con esta producción, en la que exploró con distintos ritmos, el músico arrancará a partir de mayo una gira por todo México, que incluirá paradas en la CDMX, Monterrey y Guadalajara, entre otros lugares.

"He respetado fielmente el aire de balada con el cual me he identificado toda mi vida con mi público, pero le di al mismo tiempo una sonoridad que pudiera competir con lo que pasa hoy en el mundo de la música.

"Gracias a eso logramos tres nominaciones (a los Grammys) y eso me reconforta, no sólo como autor sino también como cantante y productor de mis discos. Me encanta la sonoridad que hemos encontrado con todo mi equipo de trabajo y cuando salga del 'modo boda', entraremos en lo que será mi próximo álbum".

ASÍ LO DIJO

"Espero que tengan un matrimonio tan bendecido como el que yo tengo con mi esposa Marlene". Ricardo Montaner.