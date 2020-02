"The Crown" terminará en su quinta temporada

Los Angeles, Estados Unidos.

La exitosa serie "The Crown" terminará en la quinta temporada, en la que Imelda Staunton asumirá el papel de la reina Isabel II, informó el show en Twitter este viernes.

Peter Morgan, el creador del galardonado programa de Netflix, había previsto inicialmente seis temporadas para la serie, pero llegó a la conclusión de que era hora de bajar el telón mientras desarrollaba la quinta temporada.

"Ahora que hemos empezado a trabajar en las historias de la quinta temporada me ha quedado claro que es el momento y el lugar perfectos para parar", dijo Morgan en un comunicado.

La tercera temporada del programa salió en noviembre pasado con Olivia Colman en el papel de la reina después que Claire Foy la interpretara en las primeras dos temporadas.

Staunton está lista para tomar el relevo de Colman -que ganó un Globo de Oro este año por su actuación- en la temporada final.

"Me ha encantado ver 'The Crown' desde el principio", dijo Staunton en un comunicado. "Como actriz fue muy placentero ver a Claire Foy y Olivia Colman aportar algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar 'The Crown' a su conclusión".

La princesa Diana

La esperada temporada 4 'The Crown' ya está en producción, y los fanáticos no pueden esperar para verla después que varias fotos de la actriz Emma Corrin vestida como la princesa Diana fueran filtradas.

A inicios del 2019 se había confirmado que Corrin interpretaría a la querida princesa Diana de Gales, pero fue hasta este enero de 2020 que la actriz pudo ser vista en personaje.

Los años se mueven rápidamente en 'The Crown', la temporada 1 comenzó con la boda de la reina Isabel con el príncipe Felipe en 1947 y ahora en la cuarta parte de la producción de Netflix, se abordará la polémica relación de Diana y el príncipe Carlos, padres de los príncipes William y Harry.

Algunas fotos del set de grabación sugieren que la relación de Carlos y Diana será abordada desde sus inicios.