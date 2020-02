Los favoritos:El sobre,por favor...un avance de la noche del Óscar

LOS ÁNGELES.

Cada año, la asociación Cleaning Equipment Trade Association (Ceta, por su sigla en inglés) presenta su prestigioso premio a la trayectoria y es probable que no sepas que el año pasado el ganador fue Gregg Brodsky de Alkota.

Si es así, quizá se deba a que no perteneces al ámbito de la limpieza y, por lo tanto, no estás al tanto de sus premios. Al parecer, Brodsky es un pez gordo de la industria, un veterano de 32 años en el campo que vive en Alkota y fue presidente de la Ceta, pero, si no perteneces a este gremio tal vez nunca hayas escuchado hablar de él. No obstante, de alguna manera, cuando la asociación de la industria cinematográfica destina recursos para sus premios anuales, millones de personas que no distinguen a un operador de dolly de un conector Berg de pines están a la expectativa. Esos premios (mejor conocidos como los premios de la Academia o los premios Óscar) serán presentados este año el domingo 9 de febrero.

Sin duda veremos la ostentación y el glamur que se asocian con la ceremonia, pero al cabo de unas semanas la mayoría de nosotros no recordará quién ganó y quién perdió. ¿No me crees? Responde rápido: ¿quién fue la ganadora como mejor actriz de reparto el año pasado? ¿Qué cinta ganó el codiciado premio a mejor película de 2017? Si no lo sabes quizá se deba a que no perteneces a la industria cinematográfica como tampoco perteneces a la de la limpieza. No lo sabes porque no necesitas saberlo.

De modo que lo mejor que puedes hacer la noche de los premios es sentarte a disfrutar del espectáculo. Hollywood es especialista en hacer espectáculos, así que déjalos hacer su trabajo.

¿Buscas un propósito? Sinceramente, es probable que Ceta tenga un mayor propósito, a largo plazo, que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Buscas un espectáculo? Hollywood le gana con los ojos cerrados.

La predicción de los Óscar es más arte que ciencia… y más especulación que otra cosa. Cuando Luz de luna (2016) superó a La La Land: Una historia de amor (2016) como mejor película, todo el mundo en el Teatro Eastman estaba tan sorprendido como Warren Beatty y Faye Dunaway.

Dicho esto, a continuación, Gayden Wren, editor de espectáculos de The New York Times Licensing Group, presenta nuestras predicciones para las seis categorías principales:

1 historia de un matrimonio Mejor película.Desde 2009, cada año la Academia ha seleccionado entre ocho y diez nominadas a mejor película y cinco nominados a mejor director. En esos once años, solo en dos ocasiones (ciertamente, una de ellas fue el año pasado) ha ganado como mejor película una cinta que no fue nominada para el premio de mejor director. En otras palabras, “Contra lo imposible”, “Jojo Rabbit”, “Mujercitas” e “Historia de un matrimonio”, gracias por participar, la salida es por allá.

2 netflix el irlandés El irlandés.Normalmente, la película “El irlandés” del director Martin Scorsese sería la favorita inaccesible, pero a los miembros de la Academia les encanta la pantalla grande y “El irlandés” es una producción de Netflix que estuvo en cartelera apenas lo suficiente para ser considerada en los premios Óscar. Uno de estos años, Netflix se colará en los premios, podría ocurrir en esta ocasión, pero quizá no.

3 drama II guerra mundial “1917” o “Érase una vez en hollywood”.“1917”, de Sam Mendes y “Érase una vez en Hollywood” Quentin Tarantino son las favoritas. La cinta de Mendes no tiene diálogos en largas secuencias, mientras que la de Tarantino tiene parlamentos que jamás terminan. Suena raro decirlo, pero el 2020 es el año de “1917”.

4 1917 sam mendes Mejor director.“1917”, cuyos protagonistas son actores desconocidos, es el escaparate del director e incluso si Quentin Tarantino se lleva la estatuilla a mejor película, la de mejor director es para Sam Mendes.

5 guasón joaquín phoenix Mejor actor.Esta categoría por lo general tiene un competidor a la cabeza y este año sería Joaquín Phoenix el ganador por la película “Guasón”. Se trata de una de las películas más memorables del año, pero nadie quiere respaldar su contenido… entonces, ¿por qué no honrar a su actor? Claro, interpreta a un sociópata sicótico, pero Anthony Hopkins ganó como mejor actor interpretando a Hannibal Lecter.

6 judy renee zellweger Mejor actriz. Todas las señales apuntan hacia la coronación de Renee Zellweger por su papel de Judy Garland en “Judy”. A nadie le pareció gran cosa esta película, pero el trabajo de Zellweger como una trémula Garland de edad madura, viviendo de los resabios de su talento, le ganó muchas críticas positivas. A la Academia le encantan las historias de amor hollywoodenses, en especial las historias de Hollywood de la vida real, y a 50 años de su muerte, Garland sigue siendo un ícono.

7 Érase una vez en hollywood Actor de reparto. Tres de los cinco nominados son considerados los protagonistas de sus películas. Tom Hanks como Fred Rogers, Anthony Hopkins como el papa Benedicto y Brad Pitt en “Érase una vez en Hollywood”. Se dice que la competencia está entre Hanks y Pitt, y que el encanto natural y los atributos físicos de Pitt le harán ganar el premio Óscar.

8 "el caso de richard jewell" Actriz de reparto. Es la más difícil de predecir. Kathy Bates, Scarlett Johansson y Florence Pugh son las favoritas: Johansson tiene menos consistencia que el papel de Bates en “El caso de Richard Jewell” o el de Pugh en “Mujercitas”.

9 mujercitas florence pugh La sorpresa. No sería ninguna sorpresa que Kathy Bates ganara como mejor actriz de reparto, pero en este momento parece que será la noche de la joven promesa, Florence Pugh.