My Chemical Romance se reúne para gira en EEUU y Europa

Estados Unidos.

La banda de rock My Chemical Romance se reunirá para una nueva gira en los Estados Unidos a siete años de la desintegración del grupo.

El anunció se da solo una semana después que la agrupación se haya reunido para un concierto especial celebrado el pasado diciembre en Shrine Expo Hall de Los Ángeles (EEUU).

La gira comenzará el 9 de septiembre en Detroit, Michigan y finalizará el 11 de octubre en Las Vegas, Nevada.

Previamente la banda liderada por Gerard Way había confirmado una serie de actuaciones en Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Japón para el segundo trimestre del 2020.

My Chemical Romance fue fundada en 2001 por el vocalista Gerard Way y el baterista Matt Pelissier en Newark, Nueva Jersey. Su álbum debut "I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love" fue lanzado en 2002.

Entre sus éxistos están: "Teenager", "Helena", "I'm Not Okay (I Promise)", "Welcome to the Black Parade" y "You Know What They They to to Guys Like Us in Prison",

My Chemical Romance se separaron en 2013.

Tras cuatro discos la banda anunció su separación en 2013; desde entonces, los ex miembros, incluidos Frank Iero, Ray Toro y Mikey Way, han seguido otros proyectos musicales.

Mientras que el cantante Gerard Way creó la serie de cómics "The Umbrella Academy", la que Netflix lanzó como serie en 2019.