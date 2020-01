Priyanka Chopra apunta a la cuarta cinta de "Matrix"

Los Ángeles, Estados Unidos.



La actriz india Priyanka Chopra está negociando su incorporación a la cuarta entrega de la saga "Matrix", informó hoy el medio especializado Variety.

Priyanka Chopra Jonas, por su nombre completo desde que se casó en 2018 con Nick Jonas del grupo Jonas Brothers, se coronó Miss Mundo en el año 2000 y, posteriormente, comenzó una carrera en el cine y la televisión por la que llegó a Hollywood en 2015 para protagonizar la serie de ABC "Quantico".

También ha participado en las películas "Baywatch" (2017) y "Isn't It Romantic" (2019) y, de cara al futuro, tiene previsto intervenir en la serie "Citadel" de Amazon y en una cinta de Netflix titulada "We Can Be Heroes" bajo la dirección de Robert Rodríguez.

Si la artista india llegara finalmente a un acuerdo, se uniría a un elenco de la cuarta película de "Matrix" que lideran Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss repitiendo sus icónicos papeles de Neo y Trinity, respectivamente.





También están confirmados los actores Neil Patrick Harris y Yahya Abdul-Mateen II para esta cinta que dará continuación a la influyente y exitosa trilogía compuesta por "The Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions" (ambas de 2003).

Lana Wachowski, que creó esta distopía tecnológica junto a su hermana Lilly Wachowski, escribirá y dirigirá este nuevo largometraje para el estudio Warner Bros.



"No podemos contener la emoción de volver a entrar en 'The Matrix' con Lana Wachowski", señaló el presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, en declaraciones a Variety el pasado agosto cuando se anunció la nueva película.

"Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que escriba, dirija y produzca este nuevo capítulo en el universo de 'Matrix'", aseguró.









Trilogía de Matrix

La trilogía original de la saga "Matrix" recaudó en todo el mundo 1.633 millones de dólares.

La primera cinta, "The Matrix" causó sensación especialmente por su mezcla de espectaculares efectos especiales y reflexiones filosóficas sobre el ser humano y los avances de la tecnología.

"The Matrix" se llevó cuatro Óscar y la Biblioteca Nacional del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para su registro histórico.

Sus dos secuelas "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions", aunque fueron dos fenómenos en taquilla, dejaron un regusto agridulce y se quedaron a mucha distancia del filme original.