Netflix estrena "Pandemia" en medio de crisis por mortal Coronavirus

Estados Unidos.

Entre este auge informativo y el terror que genera el peligroso virus Coronavirus, Netflix ha decidido estrenar "Pandemia: Cómo prevenir un brote", una docuserie que retrata a quienes luchan contra los virus asesinos.

El brote del coronavirus se originó en Wuhan, en China, donde la epidemia infectó a más de 570 personas -17 de ellas murieron- y que comenzó a propagarse en varios países de Asia y América.

La nueva docuserie "Pandemia" narra los esfuerzos de varios expertos que luchan por detener la propagación de los virus que todos los días amenazan con acabar con la raza humana.

Producida y dirigida por Doug Shultz, quien está detrás de "Defiant Requiem" y "Cesar Millan: The Real Story", esta serie consta de seis episodios que estudian pandemias y diversos virus y enfermedades que han afectado a la raza humana.

Entre los episodios se abordaran plagas como la gripe española o el Ébola.

La docuserie es producida por Zero Point Zero Productions, mejor conocida por hacer las diversas docuseries de Anthony Bourdain y las docuseries de Netflix Broken and Rotten.

"Pandemic: How To Prevent An Outbreak" , en inglés, estrenó este 22 de enero en Netflix.