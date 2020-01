Hermana de Thalía atropella a repartidor por conducir borracha

México.

Ernestina Sodi, hermana de Thalía, se vio involucrada en un accidente automovilístico el sábado 11 de enero, en el cual arrolló a un repartidor de comida.

Según el portal Infobae, la madre de Camila Sodi se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando su camioneta atropelló a un motociclista del servicio Rappi, a quien impactó en la parte trasera del vehículo que este conducía en la colonia Bosques de las Lomas, en Ciudad de México.

El hombre de 44 años, de nombre Alberto Guzmán, quedó prensado entre su moto y otro carro que estaba estacionado.

De inmediato llegaron al lugar elementos de la policía de México, incluso se dice que también apareció Camila Sodi y varios paramédicos, quienes, tras valorar al afectado, lo diagnosticaron como policontundido.

Se hizo presente el ajustador del seguro, quien indicó que la motocicleta era pérdida total, por lo que entregó la documentación para que pudieran pagarle a la víctima el dinero de su vehículo y los gastos médicos.







Mamá de Camila Sodi no quiere pagarle a hombre atropellado

Según una tarjeta informativa enviada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al repartidor se le pagó en efectivo y la policía decidió retirarse del lugar luego de que los particulares llegaran a un acuerdo.

Sin embargo, Guzmán dio una entrevista para el programa mexicano "De Primera Mano" en donde reveló que no le han ayudado con los gastos subsecuentes, sobre todo de salud, ya que quedó mal de las piernas, pulmones y costillas.

"Me han marcado de diferentes número, no tengo como llamarlos. Sobre el documento, me dieron los 5 mil pesos con la promesa que se harían cargo de los demás gastos médicos y todo lo que pueda surgir", explicó.

"Mi intención no es sacar ningún beneficio adicional, soy el afectado y lo único que quiero es recuperar mis cosas, mis gastos. Mi motocicleta está valorada en 27 mil pesos, y los quiero tener porque es mi herramienta de trabajo", añadió el afectado.

Ernestina y Camila Sodi.

Más problemas con la ley

La familia de la famosa esposa de Tommy Mottola ha tenido varios problemas con la ley en el pasado.

Leonardo Ernesto Lavín Sodi, sobrino de Thalía, fue acusado de fraude, blanqueo de capital y lavado de dinero.

De acuerdo con el programa "Hoy", una fuente reveló que el joven fue denunciado por unos inversionistas luego de fugarse con más de 60 mil dólares y hacer negocios apropiándose de capitales que sólo le fueron prestados.

Según la emisión, ya existe una denuncia contra Ernesto; hasta el momento su familia no ha hecho comentarios al respecto.