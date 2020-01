Pilar Rubio confirma su cuarto embarazo

Madrid, España.



La presentadora Pilar Rubio ha confirmado finalmente ese secreto a voces que, hasta ayer lunes, todavía eran oficialmente rumores no corroborados sobre la posibilidad de que estuviera embarazada de su cuarto retoño.

Y la madrileña lo ha hecho nada menos que en vivo y en directo, ante las cámaras de televisión y una audiencia millonaria, la del programa 'El Hormiguero' en el que ejerce como colaboradora.



Como era esperable habida cuenta de los retos físicos tan exigentes e impactantes que suele realizar en su sección del espacio televisivo, la forma en que Pilar dio a conocer la noticia no estuvo exenta de sorpresa y originalidad.

Vestida completamente de blanco y con el rostro pintado del mismo color, la antaño reportera se sometió en esta ocasión a la técnica del 'mapping' corporal para que los espectadores pudieran admirar una recreación en tres dimensiones de su sistema óseo. Sin embargo, al final de la prueba su vientre se iluminó para revelar la presencia de un bebé -un diseño, no el suyo- en pleno proceso de gestación.



"No llego ni a tres meses todavía. Es muy poquito tiempo y todavía no sé si es niño o niña. Todavía no es tan grande [como el de la proyección], pero lo será", explicaba visiblemente emocionada ante las preguntas de Pablo Motos, quien se encontraba acompañado por la invitada especial de la noche, la cantante británica Bonnie Tyler, en el plató.

"Aunque esté embarazada, voy a seguir viniendo y haciendo retos", advertía a sus interlocutores.