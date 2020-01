¿Qué seguirá en The Witcher?

Redacción.



Luego del éxito que ha tenido la primera temporada, Netflix no dudó en darle una segunda temporada a The Witcher. Si ya eres fan de las aventuras de Geralt de Rivia, échate un clavado en lo que podría venir.



Ojo: ¡se aproximan spoilers!

EL PODER

En toda la primera temporada hubo demostraciones del poder que Ciri tiene, pero ¿logrará controlarlo algún día?





La saga de Andrzej Sapkowski -en la que está inspirada la serie y videojuego- indica que Geralt la lleva a Kaer Morhen, en donde es entrenada por varios magos y finalmente ruge a sus anchas.

LA BÚSQUEDA

Lo último que vimos de Yennefer es echar lumbre en la batalla contra el ejército de Nilfgaard.

Aunque la relación con Geralt no se quedó en buenos términos, lo más probable es que ahora que el brujo aceptó su destino y encontró a Ciri, vayan en busca de Yennefer.





Buena parte de las líneas temporales de la primera temporada -que enredaron a más de uno- se le dedicó a la bruja, así que seguramente tendrá un lugar protagónico en la segunda.

EL AMOR

Tanto en los libros, como en el videojuego, la bruja Triss Merigold tiene un lugar preponderante en el corazón de Geralt, por lo que algunas líneas más le tienen que dar en la serie, ¿no?

Además, Triss también podría ser de ayuda en Kaer Morhen, en el entrenamiento de Ciri.

EL MISTERIO

En la primera temporada no se aclara por qué Emhyr, de Nilfgaard, necesita tanto de Ciri. Lo más seguro es que en la segunda temporada se den más claves al respecto o incluso, se develará por completo ese misterio.

EL REGRESO DE GERALT

Los realizadores de la serie de Netflix han dicho que la nueva temporada tendrá una estructura más lineal para evitar mayores confusiones.





Aunque ya hayas invocado la Ley de la Sorpresa para la segunda temporada, todavía no hay una fecha para su estreno. Se prevé que será para finales de este año o inicios del 2021.