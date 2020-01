Robbie Williams: “La monogamia es un logro en mi vida”

Londres, Inglaterra.



Puede que el cantante Robbie Williams haya vendido más de 77 millones de discos a lo largo de su extensa trayectoria o que, en el plano más personal, disfrute de una idílica vida familiar junto con su esposa Ayda Field y los tres retoños del matrimonio -Teddy (7), Charlie (5) y Coco (15 meses)-, pero lo cierto es que el intérprete británico ha decidido centrarse en otros aspectos de su día a día a la hora de señalar aquellos “logros” más importantes de su vida.



“¿Cuál es mi gran logro? Pues diría que la monogamia, sí, porque no estaba previsto, y me imagino que también la sobriedad. Podría decir que lo mejor que he conseguido son mis hijos, pero la verdad es que de eso no me puedo atribuir demasiado mérito. Pregúntale a Ayda si no”, ha asegurado el artista en el programa de la televisión australiana A Current Affair.



Tanto es así, que el astro de la música ha confesado que su primera y más instintiva reacción en lo que a tener hijos se refiere no fue demasiado positiva, ya que preveía que la llegada de los niños a su hogar y a la vida que compartía con Ayda “arruinaría la fiesta” de la que disfrutaba por entonces.



“Solía pensar que los niños vendrían a arruinarnos la fiesta. Y lo cierto es que ha ocurrido todo lo contrario. El universo te deja muchos huecos vacíos que hay que llenar, y ellos lo han hecho. Y ahora me encuentro en otro nivel, uno muy satisfactorio al que llamo nivel ‘familiar’”, explicó el intérprete de Angel y Feel.