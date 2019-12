Allee Willis: Muere la compositora del tema de "Friends"

Washington, Estados Unidos.

Allee Willis, quien compuso la exitosa canción de la serie de comedia estadounidense "Friends", murió a los 72 años de edad, anunció este miércoles su compañera Prudence Fenton.

"Descansa en Boogie Wonderland, 10 de noviembre 1974 - 24 de diciembre de 2019", escribió Fenton en su cuenta de Instagram, junto a una foto de Willis, en referencia al hit de 1979 que coescribió para el grupo Earth, Wind and Fire.

En la cuenta de Instagram de la propia Willis se publicó la captura de un artículo sobre su muerte, junto a la leyenda: "Estamos extremadamente sorprendidos y devastados por compartir esta noticia".

La compositora murió el martes de un "evento cardíaco", reportó el diario The New York Times, citando a su publicista.

Willis, quien escribió "I'll Be There For You" -el exitoso tema de la famosa serie de comedia "Friends"- así como varias canciones para Earth, Wind and Fire, fue inscrita en el Salón de la Fama de los Compositores en 2018.

Premios

En 1985 ganó un Grammy por su trabajo en la banda de sonido de "Beverly Hills Cop", y fue nominada a otro dos décadas después por la de la película "El color púrpura", de acuerdo al sitio web de la Academia de Grabación.

Willis no sabía tocar instrumentos, pero aprendió a componer escuchando las melodías que atravesaban las paredes de los estudios Motown en Detroit, la ciudad en la que creció, de acuerdo al Times.

"Estoy muy agradecida de tener algunas canciones que no se olvidarán", había dicho Willis al diario.