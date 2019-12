Just Mercy: Jamie Foxx busca justicia

Estados Unidos.

El actor Jamie Foxx ha pasado la mayor parte de su vida en Los Ángeles, pero aún recuerda Terrell, Texas, la pequeña ciudad de 12,000 habitantes donde lo criaron sus abuelos. La ciudad aún estaba segregada racialmente y sus relaciones raciales eran volátiles.

“Sé cómo se sienten los insultos raciales”, dijo Foxx. “Sé cómo se siente que te lo digan en forma de ataque o solo casualmente”.

Eso fue en la década de 1970, pero las cosas cambian poco a poco en lugares como Terrell.“En 2008, había un joven llamado Barack Obama”, recordó Foxx durante una entrevista. “Fue elegido presidente de Estados Unidos”.

“En Terrell, mi ciudad, el diario solo tiene seis páginas”, continuó. “Sin importar si habías votado por él o no, cuando ganó la presidencia, esa edición de un periódico se vuelve emblemática. Todos fueron a comprarlo porque era un logro increíble”. “Pero Barack Obama no fue la portada de ese diario de Texas en aquel día”, dijo Foxx sacudiendo la cabeza. “Es triste, pero cierto.

Incluso cuando CNN fue a entrevistar al personal del periódico, dijeron: ‘Nosotros dirigimos un diario, no un álbum de recuerdos’”.

Eso lleva al actor de 51 años a su nueva película: Just Mercy, en la que interpreta a un hombre que está en el pabellón de la muerte en la zona rural de Alabama. “Se podría decir que entendí el subtexto racial de esta película”, dijo Foxx. “Cualquier hombre negro, sobre todo del sur, entiende esas cosas”.

“Entendí lo que estaba sintiendo Walter McMillian, mi personaje, en esta película”, comentó. “Entiendo cómo se siente incluso ahora, actualmente, cuando voy conduciendo mi auto de lujo, en mi vecindario de lujo en California, y veo a un policía. Aún me hace sentir que algo podría ocurrir”.

“No es por satanizar a los policías, solo que aún me siento así”.

TRAMA

Just Mercy se basa en un libro de memorias del abogado, escritor y activista Bryan Stevenson.

En el filme, que se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre, participan Michael B.Jordan como Stevenson, un abogado de derechos civiles que estudió en Harvard y viaja a Alabama para defender a las personas sentenciadas injustamente. Su primer reto es el caso de Walter McMillian (Foxx), a quien sentenciaron a pena de muerte por el asesinato de una mujer blanca.

Todas las pruebas sugieren que McMillian es un hombre inocente al que le tendieron una trampa, pero hay pocas probabilidades de revocar su sentencia.

Jordan, quien considera a Foxx amigo y mentor, fue quien le pidió que participara en el filme, también protagonizado por Brie Larson en el papel de una lugareña que defiende los derechos de los prisioneros.

“Michael fue muy elocuente al explicarme por qué necesitaba que yo hiciera esta película”, recordó Foxx. “Lo dejé hablar y después le respondí: ‘Sin importar qué me pidieras, te iba a decir que sí’”.

“Cuando me contó de qué trataba la película, supe que era una historia importante”, dijo el actor. “Me emocionó que me pidiera encarnar a Walter. Quería ser parte de algo más grande”.

Además, le encantó el guion, coescrito por el director Destin Daniel Cretton y Andrew Lanham. “Hay una frase que me llegó directo al corazón”, dijo Foxx. “Walter dice: ‘Simplemente nací No tengo manera de cambiar. Es difícil ver que alguien te odia solo por ser quién eres’”.

“Es difícil no llorar al pensar en eso”, dijo Foxx. “Yo lloré cuando leí el guion”. Foxx había visitado la prisión de San Quentin con el fin de prepararse para un papel anterior, y esta vez invitó a algunos exconvictos al plató de Just Mercy en Montgomery, Alabama.

“Les dije: ‘Necesito su opinión’”, dijo Foxx. “Lloraron con varias escenas distintas. Después me dijeron: ‘Se supone que los hombres como nosotros no lloramos así’”.

EN LA CÁRCEL

La historia es muy personal para Foxx, pues su padrastro, George Dixon, pasó siete años en la cárcel.

Después los problemas se metieron en la familia. “Mi padre terminó siete años en la cárcel por 25 dólares de una sustancia ilegal que ahora sí es legal”, dijo Foxx, indignado. “Se encontró en la cárcel con algunos de los chicos de los que fue mentor”.

“Después me enteré de quiénes fueron los responsables” agregó. “La cárcel es un negocio cuando se privatiza. Cuantas más personas haya dentro, más dinero generan. ¿Por qué no entienden cómo afecta esa lógica a una familia?”. Esa experiencia sirvió de base para la actuación de Foxx en la película.

“En la película, Walter dice: ‘Mi familia ya no quiere venir a verme’”, comentó Foxx. “Es difícil. A los seres humanos les cuesta trabajo enfrentar todas esas emociones. Yo lo llamo finanzas emocionales. Pagas por los problemas que enfrentas. No puedes pagar también por lo que pasa adentro de la cárcel con tu familia, y por eso mucha gente dice: ‘Ya no visito a mi padre o a mi hermano. Es demasiado’”. “Por eso la película es una bendición”, dijo el actor. “Habrá muchas historias que se cuenten sobre esta experiencia”.

RED FOXX

El nombre de pila de Foxx es Eric Marlon Bishop, y desde pequeño mostró que tenía talento para la música. A los 5 años ya tocaba el piano y se convirtió en pianista y líder del coro en su iglesia local.

El llamado de la música fue suficiente para convencerlo de dejar de lado su sueño de tener una carrera en el fútbol americano. Había sido mariscal de campo en la preparatoria, cuando obtuvo una beca para estudiar música en la Universidad Internacional de Estados Unidos.

Pero la música no estaba en su destino. En 1989, en un club de comedia, sus críticas de un espectáculo en escena provocaron que su novia lo retara a demostrar que él podía hacerlo mejor. Después de subir al escenario una noche de micrófono abierto, descubrió que le encantaba la comedia y que era muy bueno en eso. Poco después comenzó a presentarse con frecuencia en espectáculos de comedia en vivo, bajo un nuevo nombre que eligió para rendirle homenaje a su comediante favorito: Redd Foxx.

Llamó la atención en Hollywood y poco después comenzó a participar en In Living Color (1991-1994) y Roc (1992-1993), antes de tener su propia serie de comedia: The Jamie Foxx Show (1996-2001).

Foxx hizo su debut fílmico en Toys de Barry Levinson (1992), y después mostró su talento para el drama con el papel de un jugador malcriado de la NFL en el filme Any Given Sunday (1999), de Oliver Stone.

Terminar The Jamie Foxx Show le permitió concentrarse totalmente en la pantalla grande, y lo hemos visto actuar en películas como Ali (2001), Collateral (2004), Jarhead (2005), Miami Vice (2006), Dreamgirls (2006), The Soloist (2009), Django Unchained (2012) de Quentin Tarantino, White House Down (2013), The Amazing Spider-Man 2 (2014) y Baby Driver (2017). Ganó un premio Oscar al mejor actor por su actuación como el legendario músico Ray Charles en Ray (2004).

Tampoco se ha olvidado de la música: Foxx es un músico ganador del premio Grammy cuyos cuatro álbumes han aparecido en los primeros diez lugares de las listas de popularidad de Billboard.

A continuación, Foxx tendrá un papel como actor de doblaje en la próxima película de Pixar, Soul, que se estrenará el 19 de junio de 20202, además de ser guionista, director y actor en All-Star Weekend, una película acerca de tres amigos (Foxx, Robert Downey Jr. y Gerard Butler) que se vuelven rivales debido a sus jugadores favoritos de la NBA.

Actualmente, dijo Foxx, está buscando papeles que “le lleguen al alma”.

“Hubo una escena en el tribunal con Michael B. Jordan en ‘Just Mercy’”, recordó. “Significó mucho para mí. En determinado momento, Michael se equivocó con algunos diálogos y no dejaba de decir: ‘¡Lo siento!’”.

“Le dije que habláramos en privado y le di un consejo: ‘No tienes que disculparte con nadie. Si te toma media hora decir un diálogo, simplemente tómate ese tiempo’”.

“Michael regresó y lo dijo todo perfectamente”, continuó. “Todo el tribunal estalló en aplausos de pie. Yo toqué su hombro, pero él simplemente se alejó, pues estaba totalmente inmerso en la escena”.

“A eso le llamo ‘El espíritu santo’”, dijo Foxx. “Lo poseyó el espíritu. Todos buscamos ese tipo de papeles”.

Se rumora que Foxx podría ser nominado al premio Óscar por su papel en Just Mercy, pero ya ganó un premio que le importa mucho más.

Hace poco, Foxx estaba en su casa de Los Ángeles, que comparte con sus dos hijas y varios familiares más, cuando sonó el teléfono.

“Me llamaron y me dijeron: ‘Jamie, ¿quieres escuchar las calificaciones de las proyecciones anticipadas de la película para audiencias afroestadounidenses? El 97 por ciento son positivas’”, continuó. “Después me preguntaron: ‘¿Quieres escuchar las valoraciones de las audiencias blancas?’, les respondí: ‘Ay, Dios, ¿cuál es?’. El 98 por ciento fueron positivas”.

El actor sonrió. “Espero que podamos cambiar la mentalidad de la gente. Creo que eso se sentiría genial”, concluyó Foxx.