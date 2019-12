Qué es la prosopagnosia, la rara enfermedad que sufre Brad Pitt

Estados Unidos.

Brad Pitt es uno de los galanes de Hollywood más deseados y enviados en el medio; sin embargo, el histrión sufre de una rara enfermedad que le imposibilita reconocer los rostros de quienes le rodean.

Cada año la curiosidad sobre su enfermedad resurge y a cuenta de sus nuevos proyectos, entrevistas y sus recientes, y bien cumplidos, 56 años de vida (18 de diciembre) su raro padecimiento vuelve a ser tendencia en las redes.

En 2013 el actor de Once upon a time in Hollywood confirmó a la revista Esquire que sufría prosopagnosia, una enfermedad neuronal que fue desencadenada por el consumo desmedido de drogas en su juventud, según relató Pitt en aquel entonces.

“Hay tanta gente que me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto. Hubo un año en el que dije: ‘Este año, voy a hablar de eso y decirle a la gente: ‘OK, ¿en dónde nos conocimos?’. Pero solo empeoró. La gente estaba más ofendida... La gente te dice: 'Estás siendo egoísta, estás siendo engreído’. Pero la verdad es que para mí es un misterio. No puedo captar una cara y, sin embargo, yo vengo de una formación con un punto de vista de diseño/estética. Me haré unos estudios”, confesó a la publicación

Qué es la prosopagnosia

La prosopagnosia es una enfermedad neurológica, también conocida como “la ceguera de rostros”. Esta es una forma de agnosia (incapacidad de procesar información sensorial) visual.

Este trastorno se caracteriza por la incapacidad de reconocer caras, ya sea de conocidos o la de uno mismo.

La persona que padece prosopagnosia puede distinguir las diferentes partes que forman un rostro. Es decir, puede ver los ojos, la boca, la nariz y las piezas que unen una cara, sin embargo, no puede juntar esta información y crear la imagen de un semblante para reconocer al sujeto.

La prosopagnosia no permite que el sujeto pueda formar una semblante completo en cerebro para reconocer a quienes lo rodean

Causa principal de la prosopagnosia

La principal causa son las lesiones cerebrales bilaterales provocadas por un accidente cerebrovascular, por un tumor cerebral y, en menor medida, por traumatismos craneoencefálicos o por infecciones que afectan al Sistema Nervioso Central.

No obstante se han descrito casos de prosopagnosia de origen congénito. En los casos de prosopagnosia adquirida muy rara vez aparece como una afectación aislada, sino que suele acompañarse de otros déficit en el reconocimiento de estímulos visuales (identificar y distinguir colores, reconocer objetos lejanos o que están en lugares inusuales, dificultad para reconocer objetos reales o imágenes, etc.).

Brad Pitt en una sesión de fotos para Esquiere en 2013

Aunque no existe ninguna cura para esta afección, mucha gente que la padece tiende a enfocarse en características particulares de la persona para poder reconocerla. Ya sea por una particular cicatriz, la forma de vestir, el tono de la voz o señas particulares como un bigote o la sonrisa de quien se desea identificar.