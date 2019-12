Paulina Rubio se inspira en exparejas

Miami.



Bombardeada por comentarios de todo tipo sobre sus relaciones sentimentales, Paulina Rubio responde con una canción, “De qué sirve”.



La ex Timbiriche rechazó decir si la dedicatoria es para Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” o Gerardo Bazúa, los papás de sus hijos Andrea Nicolás y Eros, respectivamente.



“Ya conocen mi música, mis canciones, esta canción es autobiográfica... a mí me gusta exponer por medio de mis canciones lo que son mis vivencias. En todas mis canciones tengo el gran lujo de manejarme gracias a mis fans, ellos me aconsejan, me dicen lo que les gusta. Tiene humor negro, es muy sarcástico, a mí me gusta reírme de mí misma para poder subsistir”, detalló “Pau”.



Desde ayer en plataformas digitales la pieza, con atmósfera de balada ranchera, está disponible. La letra habla de una mujer que describe sus lamentos porque su ex la despreció y no valoró lo que ella le daba. “¿De qué sirve qué tengas bonita cara si al final siempre la cagas?”, es una de las frases de la canción que ya da qué hablar.