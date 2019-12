Taylor Swift es premiada como la mujer de la década

Los Ángeles.



Al recibir el premio Billboard Woman of the Decade (Mujer de la Década), Taylor Swift aprovechó para evidenciar lo privilegiado que ha sido el género masculino en la industria musical y señalar los obstáculos que hasta la fecha ha tenido que enfrentar.



“Cuando comenzó esta década tenía 20 años. Vi que como mujer en esta industria, algunas personas siempre tendrán las más mínimas reservas sobre ti. Ya sea que un productor o coguionista hombre sea la razón de su éxito, o si fue un sello discográfico inteligente [responsable de su éxito]. No lo fue. La gente quiere explicar el éxito de una mujer en esta industria.



“De repente, no estaban seguros de si era yo quien escribía las canciones, porque a veces tenía a un coautor en el cuarto. Esto es lo que le sucede a una mujer en la música si logra un éxito más allá del nivel de comodidad de las personas”, expresó.



La intérprete de Lover, reconocida el jueves por la noche, también sostuvo que su género está más expuesto a las críticas y el escrutinio de la gente.



En su discurso trajo a colación la disputa que tiene con Scooter Braun y Scott Borchetta, los ahora propietarios de la disquera Big Machine Label Group, bajo la cual publicó sus discos anteriores y que aparentemente le prohibieron cantar sus éxitos.



“Esa es la definición del privilegio tóxico masculino, decir: ‘Él siempre ha sido amable conmigo... entonces, lo es contigo. Si estás aquí es porque necesitas algo de él”, agregó Swift de acuerdo con la revista NME.