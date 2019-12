Las mejores series de Netflix del 2019

Redacción.

Con la cantidad de contenido ofrecido por Netflix a veces puede ser difícil encontrar las series que valen la pena nuestro tiempo.

Pero la crítica especializada puede ser la mejor guía para encontrar las mejores producciones disponibles en la plataforma.

A continuación te presentamos las 12 series mejor valoradas por los portales de la crítica del cine y la televisión.

Élite

Rotten Tomatoes 91% / 7.6/10 IMDb

La temporada 3 de Élite se espera para agosto de 2020.

La serie española, es un cruce improbable entre 'Gossip Girl' y 'Por trece razones', ha sido uno de los éxitos de Netflix desde su estreno a finales de 2018. Sexo, drogas, intercambio de parejas, homosexualidad, intrigas, chantajes es el ambiente inquietante que crean los alumnos de un exclusivo colegio, que acabará en el asesinato de uno de los estudiantes, cambiando para siempre la vida de todos.

Muñeca rusa

Rotten Tomatoes 97% / 7.9/10 IMDb

La Muña rusa estrena su segunda temporada a mediados de 2020.

La primera gran serie de Netflix en 2019 se ha convertido pronto en una de las más aclamadas. Nadia (Natasha Lyonne de Orange Is the New Black ) está en su fiesta de cumpleaños, y su mejor amiga le da una droga desconocida. Algo extraño ocurre después: al morir, de las formas más absurdas posibles, vuelve una y otra vez al pasado, a la fiesta. Consciente de lo que ocurre, la protagonista tendrá que descubrir qué está ocurriendo.

The End of the F***ing World.

Rotten Tomatoes 93% / 8.1/10 IMDb

La serie británica solo tiene dos temporadas.

La producción británica, basada en la novela gráfica de Charles S. Forsman , sigue a James, un psicópata que llama la atención a una chica rebelde llamada Alyssa. El chico tiene intenciones de matarla y aprovechan su instinto aventurero para embarcarse en un accidentado viaje de carretera que les cambiará la vida.

La casa de papel

Rotten Tomatoes 100% / 8.5/10 IMDb

La serie española ya anunció dos temporadas más y sus planes para un spin-off.

La series española alcanzó la fama años después de su estreno original al ser agregada a Netflix, fue tan exitosa que produjo una tercera temporada, y ya anunció una cuarta y quinta entrega, más una serie derivada (spin-off).

La Casa de Papel inicia con varios atracadores intentando hacer el robo perfecto al Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España. Su objetivo es salir de allí con su propio dinero de curso legal recién impreso y sin registrar, algo que será difícil ya que la policía ha sitiado el lugar.

Tuca & Bertie

Rotten Tomatoes 98% / 7.4/10 IMDb

Aunque la serie animada fue querida por el público Netflix no renovó para una segunda temporada.

Siguiendo el universo de animales parlantes que sus creadores plantearon en BoJack Horseman, Tuca & Bertie narra en clave de humor las aventuras de dos pájaras amigas y vecinas que se encuentran en la treintena de edad. Así conocemos a Tuca, una tucán que vive sin preocupaciones, y a Bertie, una ruiseñor ansiosa y con ganas de alcanzar sus sueños.

Stranger Things

Rotten Tomatoes 98% / 8.8/10 IMDb

La temporada 4 de Stranger Things estrena en enero de 2020.

La serie con tres temporadas en su haber inicia en los 80's en un pequeño pueblo con la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp) hecho que destapan los extraños sucesos que tienen lugar en la zona, producto de una serie de experimentos que realiza el gobierno en un laboratorio científico cercano.

Con la aparición de la misteriosa niña llamada Eleven (Millie Bobby Brown), los amigos de Will -Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin)- comienza a buscar a su amigo por su cuenta.

Unbelievable

Rotten Tomatoes 97% / 8.5/10 IMDb

La mini serie está basada en la investigación de las periodistas Christian Miller y Ken Armstrong.

La miniserie es una adaptación del premio Pulitzer de los periodistas T- Christian Miller y Ken Armstrong, 'An Unbelievable Story of Rape', de 2016, en el que se relata la investigación sobre un violador en serie y las mujeres que tuvieron que convivir con sus terribles crímenes.

Protagonizada por Kaitlyn Dever, Merritt Wever y Toni Collette, la producción fue enlistada por la American Film Institute (AFI) como la mejor del 2019.

When They See Us

Rotten Tomatoes 96% / 9/10 IMDb

La historia real de los cinco de Central Park, condenados injustamente por el sistema judicial de EEUU.

Ganadora del Emmy, la miniserie de Ava DuVernay recupera uno de los casos más injustos de la crónica estadounidense: los cinco de Central Park, un grupo de jóvenes, cuatro afroamericanos y un latino, que fueron acusados de un ataque brutal de violación en el famoso parque de Nueva York.

Esta es otra de las series de Netflix en entrar a la lista de las mejores series de 2019 hecha por el American Film Institute (AFI).

Sex Education

Rotten Tomatoes 90% / 8.3/10 IMDb

La comedia juvenil espera una segunda temporada para mediados de 2020.

Otis (Asa Butterfield) es un adolescente calificado como el "bicho raro" de su colegio, a lo que se le une el hecho de ser virgen. Sin embargo, este vive con su madre sexóloga (Gillian Anderson), por lo que siempre ha tenido un amplio conocimiento respecto al tema.

Todo cambia cuando sus compañeros descubren a qué se dedica su madre, algo que Otis aprovecha para mostrar todo lo que sabe y mejorar su reputación en la escuela, aliándose con Maeve (Emma Mackey), una chica inteligente pero con mala fama. Así, ambos montan una clínica donde sus compañeros acuden a pedir consejos sobre sus extraños problemas sexuales.

The Devil Next Door

Rotten Tomatoes 91% / 7.6/10 IMDb

la docuserie sigue el juicio de un hombre acusado de ser un asesino Nazi de la Segunda Guerra Mundial.

La serie documental detalla el juicio de John Demjanjuk en Israel a lo largo de cinco episodios, mientras la gente alrededor del mundo observaba y cuestionaba si era o no el malvado guardia de Treblinka, un criminal de guerra Nazi que recibía el apodo de “Ivan el Terrible”, quien torturó y asesinó a casi un millón de prisioneros judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Aunque Demjanjuk nació en 1920, por lo que es casi una década más joven que “Ivan el Terrible”, fue juzgado en Israel en 1988 y condenado a muerte, pero la condena no fue fácil y las pruebas presentadas presentaron problemas con respecto a su veredicto.

Mindhunter

Rotten Tomatoes 97% / 8./10 IMDb

Se especula que Mindhunter tenga una tercera temporada, pero no ha sido anunciada por Netflix.

El thriller, basado en el libro homónimo de Mark Olshaker y John E. Douglas, está ambientado en 1977 —el mismo año en fue arrestado “el hijo de Sam” David Berkowitz, uno de los primeros asesinos seriales estadounidenses— y sigue la historia dos agentes del FBI (Jonathan Groff y Holt McCallany), que revolucionarán las técnicas de investigación para encontrar las respuestas a cómo atrapar a asesinos en serie y mentes psicópatas.

Alias Grace

Rotten Tomatoes 99% / 7.8/10 IMDb

La serie está basada en la novela de Margaret Atwood, quien también creó la historia en la que se inspiró la aclamada serie The Handmaid's Tale.

La mini- serie, basada en la novela de Margaret Atwood, narra la historia de Grace (Sarah Gadon), una inmigrante irlandesa acusada de asesinar a sus patrones en el Canadá de 1943. Grace dice que no recuerda el asesinato, pero los hechos son irrefutables. Una década después el doctor Simon Jordan (Edward Holcroft), un especialista en enfermedades mentales contratado por un grupo de reformistas y espiritualistas que quieren obtener el indulto de la joven, intenta ayudar a Grace a recordar su pasado.