Historia de un Matrimonio: El emotivo y difícil drama de Netflix

Charlie quiere mucho a Nicole, pero no sabe si todavía la ama. Nicole lo ama, pero no sabe si todavía lo desea. Y Henry, el hijo de los dos, súbitamente entra a un dilema para el que no le avisaron que se preparara.



Así es como el director Noah Baumbach concibió la película Marriage Story (Historia de un Matrimonio), en la que Adam Driver personifica a Charlie, Scarlett Johansson a Nicole, y Azhy Robertson a Henry, los personajes centrales de la narrativa que ya anticipa ser de las más mencionadas en la próxima temporada de premiaciones.



"Todo viene de una lección muy personal, de mis experiencias personales, de mis reflexiones personales, y aunque en su momento fue difícil de manejarlo y exteriorizarlo, mi principal catarsis fue escribir y darle forma a esta carta hacia mí mismo. Aprendí que el amor dura lo que tiene que durar, no lo que dicen que durará", puntualiza Baumbach.



Esto porque el director de Historias de Familia (The Squid and the Whale) y Margot en la Boda (Margot at the Wedding) estuvo casado con la actriz Jennifer Jason Leigh de 2005 a 2010 y procreó a su primogénito Rohmer Emmanuel.



El desmoronamiento de su matrimonio y la separación de ambos lo apaleó, y la mejor manera de expresarlo fue así, con Marriage Story.



"Me pareció muy valiente que Noah hiciera una historia que no es biográfica, como nos lo dijo en la primera lectura que tuvimos, sino personal. Se metió tanto en lo que vivió que aquí sacó todo", expone Driver.



"Yo, desde que discutimos la posibilidad de hacer el filme, supe que iba a ser muy conmovedora para todos. El tiempo pasa y el dolor no es el mismo, pero sin duda, ahí está el proceso de crecimiento y de ruptura, que es muy fuerte", añade Johansson.







Este largometraje que tuvo estreno limitado en salas de arte en México, llegó a Netflix, empresa que le dará el empuje al trabajo de Baumbach para que sea uno de los predilectos del año.



Charlie trabaja como un exitoso director de teatro en Nueva York, en donde estableció su familia junto con Nicole, una ex estrella del cine, retirada, y quien al recibir una oferta para regresar al trabajo, no lo duda pues sería retomar su vida en Los Ángeles.



La pareja ya tiene problemas y con todo y terapia y un poco de esfuerzo parece que no hay manera en la que puedan arreglarse, pues su relación llega a la rispidez y al rencor, al reclamo y al enojo.



"No creo que haya una separación feliz, creo que en el fondo, cualquier persona que rompe con alguien siente un fracaso, un desazón, una desilusión, un no saber qué pasó y buscarle explicación", destaca el realizador.



Y cuando llegan los asesores legales, el dinero para pagar manutención, los familiares que opinan, la trama alcanzará su punto candente.

"Ese retrato de una relación gris que va al blanco y al negro y se convierte en varios grises, es algo que quería contar". Noah Baumbach, director





La película "Marriage Story" se ubicó el lunes en la cima de las nominaciones a los Globos de Oro con seis, y Netflix se impuso a la competencia con el mayor número de producciones postuladas a los premios que inauguran la temporada en Hollywood.