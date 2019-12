Alejandro Sandí reaparece en Instagram tras sufrir secuestro en México

México.

El actor mexicano Alejandro Sandí reapareció en redes sociales a dos semanas de haber sido secuestrado en Nevado de Toluca, Estado de México.

A través de un video publicado en su Instagram Stories el actor de producciones como "El señor de los cielos" o "Señor Ávila" dio a conocer cómo se encuentra después de haber estado más de 24 horas privado de su libertad por malhechores todavía desconocidos.

El histrión, de 37 años, además agradeció el apoyo de la gente y medios de comunicación que estuvieron pendientes de su situación.

“No sé bien cómo estoy, pero estoy en el proceso de resolverlo estoy tratando de averiguarlo”, dijo el actor.

"Quiero agradecer a toda la gente que directa o indirectamente tuvo que ver para que yo esté bien, para que esté en mi casa", señaló Sandí.

“A toda la gente que me mandó mensaje, a todos los que me pusieron un tuit, a quienes me han manifestado su cariño y su preocupación, de corazón muchísimas gracias por entenderme”, concluyó.

El intérprete agregó que por el momento estará apartado uno días para reflexionar sobre todo lo sucedido, pero pronto regresará a su rutina habitual.

Cártel de narcotráfico detrás del secuestro de Sandí

El Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Jaime Gómez Sánchez, declaró que los secuestros del francés Frédéric Michel y el actor Alejandro Sandí, el pasado 24 de noviembre en el Nevado de Toluca, podrían estar relacionados con el cártel de narcotraficantes llamados la Familia Michoacana.

"Nosotros tenemos considerado que los secuestros últimos que se dieron en el Nevado de Toluca corresponden igualmente a una célula de la Familia Michoacana", dijo el Fiscal mexiquense, en entrevista posterior a una reunión con empresarios de la entidad.

Alejandro Sandí fue liberado el 25 de noviembre después que se pagara un rescate.

Pese a señalar que alguna célula del grupo delictivo pudo haber tenido participación en ambos secuestros, señaló que los plagiados no eran el objetivo principal.

"Ese evento de secuestro yo lo veo muy claramente como un secuestro de oportunidad, ellos no iban propiamente a cometer el secuestro, si no iban por el robo de las camionetas", declaró Gómez Sánchez.

"El modus operandi que ellos tienen es que obligan a alguna de las víctimas del delito de robo a conducir las camionetas hasta cierto punto y entonces aprovecharon ahí la oportunidad para solicitar algún rescate".

Secuestro y liberación de Alejandro Sandí

El actor mexicano fue secuestrado el domingo 24 de noviembre en la zona de Nevado de Toluca, Estado de México. Dos amigas que acompañaban a Sandí, las actrices Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias hicieron la denuncia ante las autoridades.

Simultáneamenteen la misma zona también fue secuestrado un ciudadano frances llamado Frédéric Michel.

El 25 de noviembre los secuestradores se pusieron en contacto con las autoridades para exigir el rescate de Sandí y Michel.

Horas después que se anunciara el primer contacto se informó que los secuestrados habían sido puestos en libertad después del pago del rescate.

Fuentes federales indicaron que el rescate fue de 30 mil pesos mexicanos, aunque la banda exigió 150 mil inicialmente. En el caso de Michel fue la Embajada francesa la que sufragó el monto para el rescate.