Helen Mirren será homenajeada en Berlín

Berlín, Alemania.

La actriz británica Helen Mirren será distinguida con el Oso de Oro honorífico en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, informó la directora ejecutiva del evento, Mariette Rissenbeek.



Según Rissenbeek, Mirren, de 74 años, impactó desde siempre con su fuerte personalidad en interpretaciones vigorosas. "Una y otra vez sorprende por la interpretación de personajes especiales, ya sea Chris en 'Calendar Girls' o la reina Isabel II en 'The Queen'", explicó.



Mirren recibirá el premio el 27 de febrero de 2020 en el marco de la Berlinale. Durante el festival se exhibirán varias películas con la actriz británica, entre ellas, "El cocinero, el ladrón, su mujes y su amante", de Peter Greenaway, de 1989, y "La última estación", de Michael Hoffmann, de 2009.



Según el festival, Mirren no sólo es una de las actrices más reconocidas en todo el mundo, es además la más joven en haber sido aceptada en la famosa Royal Shakespear Company. La británica recibió un premio Óscar a la mejor actriz por su trabajo en el drama "The Queen".



Junto a Cannes y Venecia, el de Berlín es uno de los festivales de cine más importantes del mundo.