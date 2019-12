Netflix estrena películas navideñas de 2019

Redacción.



Netflix recibió la temporada navideña con nuevos estrenos de películas originales con temáticas variadas, además de relanzar clásicos que son imperdibles en esta temporada.

Para la Navidad 2019 plataforma de streaming se ha encargado de poner a la disposición de sus usuarios un variado abanico de opciones, eso sí, todas impregnadas del espíritu navideño.

Los estrenos de Netflix para Navidad 2019

Navidad en África (Holiday in the Wild)

Rank 6.1/10IMDb / 43% Rotten Tomatoes

Después de que su esposo termina su matrimonio, Kate ( Kristin Davis de Sex and the city) se embarca en una segunda luna de miel en solitario en África, donde conoce al piloto Derek (Rob Lowe).

Mientras cuida a un bebé elefante rescatado, ella descubre que comienza a volver a sentir el amor cuando menos lo esperaba.

Mientras cuida al elefante para que recupere la salud, Kate descubre cuánto ama a su nuevo entorno.

Let It Snow

Rank: 5.8/ 10 IMDb / 81% Rotten Tomatoes

Basada en el libro homónimo de John Green, Lauren Myracle, Maureen Johnson. La película cuenta trata sobre lo que sucede cuando los adolescentes que intentan ser geniales finalmente bajan la guardia.

En la víspera de Navidad una tormenta de nieve cambia las amistades, las vidas amorosas y los futuros de varios alumnos de bachillerato de un pueblo.

"Let It Snow" cuenta con las actuaciones de Isabela Merced (Transformers: The Last Knight), Shameik Moore (Spider‑Man: Into the Spider‑Verse), Kiernan Shipka (El mundo oculto de Sabrina) Liv Hewson ( Santa Clarita Diet), Mitchell Hope (Descendientes) y Anna Akana (Youth and Consequences).

Klaus

Rank: 8.10/10 IMDb / 92% Rotten Tomatoes

El animador Sergio Pablos (Mi villano favorito) hace su debut como director con la cinta "Klaus", que resulta ser la primera película animada original de Netflix.

Un aprendiz de cartero (Jason Schwartzman), es enviado a la isla lejana Smeerensburg para aprender el oficio que su padre millonario le impone antes su testarudez y falta de humildad. Allí se hace amigo de un misterioso anciano barbudo que disfruta haciendo juguetes (JK Simmons ).

Si alguna vez te preguntaste por qué los niños que se portan mal reciben un trozo de carbón en sus medias o cómo Santa comenzó a usar renos para tirar de su trineo, "Klaus" proporciona respuestas que son tan buenas como cualquiera, y probablemente mejores.

A Christmas Prince: The royal baby

Rank 5.7/10IMDb / 73% Rotten Tomatoes

La reina Amber (Rose McIver) y el rey Richard (Ben Lamb) han recorrido un largo camino desde que se conocieron en la primera película (2017). Después de su boda en la secuela, ahora están listos para agregar uno pequeño a su familia.

Pero las cosas comienzan a tornarse grises cuando reciben a la realeza de un reino lejano para renovar una tregua sagrada, pero cuando desaparece el invaluable tratado, la paz se pone en peligro y una antigua maldición amenaza a su familia.

La nueva cenicienta un deseo de navidad (A Cinderella Story: Christmas Wish)

Rank 5.2/10IMDb / 73% Rotten Tomatoes

Kat Decker ((Laura Marano), una aspirante a cantante está parada en su camino hacia el éxito por su madrastra y dos hermanastras malvadas. Cuando ella comienza a trabajar como una elfa ayudante en el taller de Santa, comienza a enamorarse de Dominic Wintergarden (Gregg Sulkin), el nuevo y apuesto Santa.

Porta dos fundos Especial de Navidad 2019

Los comediantes de Porta dos Fundos lanzan un nuevo especial navideño centrado en el cumpleaños d Jesús

Rank 5.5/10IMDb / 75% Rotten Tomatoes

Después de su versión de “The Hangover”, con los discípulos perdiendo a Jesús después de una noche de farra, el irreverente especial portugués vuelve con un nuevo especial.

Esta vez Jesús cumple treinta años y lleva un invitado sorpresa para conocer al resto de la familia.

El caballero antes de Navidad (The Knight Before Christmas)

Rank 5.5/10IMDb / 75% Rotten Tomatoes

Después de "The Princess Switch" (2018) Vanessa Hudgens regresa en una nueva comedia romántica navideña. Su personaje, Brooke, es maestra en una pequeña ciudad. Su vida cambia cuando se encuentra en el camino con Sir Cole ( Josh Whitehouse ), un caballero de la Gran Bretaña del siglo XIV enviado a través del tiempo en búsqueda por una misteriosa bruja.

Navidad, loca Navidad (Holiday Rush)

Rank 4.8/10IMDb / 3.9/ 10 Filmaffinity

Rush Williams (Romany Malco) es padre viudo de cuatro hijos malcriados y una exitosa personalidad de la radio de Nueva York que pierde su trabajo cuando su estación es comprada por un conglomerado justo antes de Navidad. Sin dinero, Rush y sus hijos deben apretarse el cinturón y renunciar estilo de vida acomodado.

La historia de unión familiar comienza cuando él y sus hijos se mudan a la casa de a tía Jo ( Darlene Love ).