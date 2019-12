Lady Gaga: "Quiero tener bebés"

EUA.



Aunque ya cuenta con un nutrido ejército de 'little monsters' en las redes sociales y en sus abarrotados conciertos, la cantante Lady Gaga no pretende conformarse con su ilustre, título de 'Mother Monster' y, de hecho, en la próxima década es más que probable que la estrella del pop acabe formando su propia familia.



Así lo ha expresado la propia intérprete en una entrevista concedida al canal de YouTube 'Nikki Tutorials', al tiempo que desgranaba otros muchos proyectos que materializará en los próximos diez años.

En este sentido, la neoyorquina ha dejado claro que su futuro debut en la maternidad no será incompatible con su deseo de seguir cultivando su carrera tanto musical como cinematográfica y, tampoco, con el proceso de consolidación de sus exitosos 'Haus Laboratories'.



"Quiero hacer más canciones, no tengo intención de retirarme pronto... Toda clase de música. También quiero hacer más películas, quiero tener bebés y asimismo seguir desarrollando este mastodonte que es Haus Laboratories para convertirlo en la firma de cosméticos de mis sueños", reveló.

Este año, Lady Gaga ganó el premio Óscar a mejor canción por Shallow, del filme Nace una estrella.



"Afortunadamente tengo la suerte de poder vivir a día de hoy en función de mis aspiraciones, creando tan pronto como me sobreviene una idea. Hago las cosas tal y como me vienen, y estoy segura de que habrá un sinfín de 'locuras' que realizaré a lo largo de los siguientes diez años. Todavía no sé exactamente qué ni cómo, y por eso mismo creo que serán una auténtica locura", ha añadido.



Sobre su conocida pasión por el maquillaje y, en general, por la creación de 'álter egos' a través de los disfraces y otras alteraciones estéticas, la estrella del pop ha asegurado tajante que, lejos de transformarla en un personaje completamente diferente, esta dinámica le ayuda en realidad a destacar aquellos aspectos de su propia identidad que solían pasar desapercibidos en su ámbito más cotidiano.



"Me encanta el maquillaje y tengo que decir que me he descubierto a mí misma en parte gracias a él, me ha servido para sacar a relucir mi belleza interior. Gracias al maquillaje inventé a Lady Gaga. No me gustaba lo que veía cuando me miraba al espejo y me hacía sentir triste. Entonces empecé a pintar otra versión de mí misma, una que me gustaba y con la que me sentía más cómoda", ha aseverado.