Eduardo Umanzor lanza video de "No quiero estar"

San Pedro Sula, Honduras.

A solo dos meses de lanzar Vida Tranquila, Eduardo Umanzor se pone manos a la obra y ya saca un nuevo sencillo acompañado con videoclip, No Quiero Estar.



El video fue realizado por el director chileno Piero Medone, con quien aprovecharon su estadía en el país en septiembre, (cuando filmaron Vida Tranquila en Utila) para hacer este segundo video.



“Queríamos hacer algo sencillo, algo juguetón, una parte está filmada en una playa linda en Utila donde me encuentro con un bloqueo creativo, teniendo problemas para terminar de escribir una canción y la otra parte se lleva a cabo en un estudio de ensayo/grabación en San Pedro Sula donde los músicos me están esperando para poder ensayar esta canción y la sorpresa es que todos los personajes soy yo,” aseguró el joven.



No Quiero Estar describe de una manera muy fresca y actual, un sentimiento que crece en una relación entre dos.



Siempre dentro de su propuesta Caribbean Funky el género de No Quiero Estar la define como Beach/Pop.



"Mi compromiso es el de continuar escribiendo, inspirado en diferentes temas y situaciones. Para este 2020 la idea es sacar mucha más música y hacer un montón de shows por todos lados,” puntualizó.