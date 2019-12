Dakota y Elle Fanning trabajarán juntas en "The Nightingale"   

Los Ángeles, EUA.

De hermanas en la vida real a hermanas a la gran pantalla, Elle y Dakota Fanning serán las protagonistas de una adaptación cinematográfica de la novela The Nightingale que está preparando la directora y actriz Mélanie Laurent, informó eL miércoles The Hollywood Reporter.



"The Nightingale será la primera vez que actuemos juntas en la pantalla", dijeron las dos hermanas estadounidenses en un comunicado conjunto.



"Nunca hemos hablado a la otra frente a la cámara. Durante años, buscamos una película y entonces esta joya apareció. Como hermanas, compartir nuestro arte con la otra mientras damos vida a esta poderosa historia de hermanas es un sueño hecho realidad. Somos muy afortunadas de tener a la intrépida Mélanie Laurent para guiarnos en este camino", añadieron Elle y Dakota Fanning.



Inspirada en hechos reales, la novela The Nightingale, de Kristin Hannah, se centraba en dos hermanas francesas que tratan de sobrevivir a la II Guerra Mundial y al avance de los nazis en su país.



Laurent, que como actriz alcanzó la fama a las órdenes de Quentin Tarantino en la película Inglourious Basterds (2009), dirigirá este largometraje a partir de un guion firmado por Dana Stevens.



La directora francesa ya conocía, al menos, a una de las hermanas Fanning puesto que dirigió a Elle en "Galveston" (2018), cinta en la que esta actriz formó la dupla protagonista junto a Ben Foster.



Elle es la más joven de las Fanning y recientemente participó junto a Angelina Jolie en la película de Disney "Maleficent: Mistress of Evil", que es la secuela de "Maleficent" (2014).



Entre sus proyectos de cara al futuro destaca una serie de Hulu en la que dará vida a la emblemática emperatriz rusa Catalina la Grande.



Por su parte, Dakota Fanning dejó su huella este año como actriz de reparto en la película Once Upon a Time... in Hollywood, de Quentin Tarantino.



Y en el horizonte tiene previsto, entre otros proyectos, aparecer en The Angel of Darkness, la serie de TNT que dará continuidad a la producción para la pequeña pantalla The Alienist.