HBO prepara serie sobre el Watergate con Woody Harrelson y Justin Theroux

HBO está preparando una serie limitada sobre el escándalo del Watergate que protagonizarán Woody Harrelson y Justin Theroux, informaron este miércoles medios estadounidenses.

"The White House Plumbers" será el título de esta serie limitada que contará con cinco episodios y que volverá a llevar a la pantalla el Watergate, uno de los escándalos políticos más importantes de la historia de Estados Unidos.



Las revelaciones de un agente del FBI conocido como "Garganta Profunda" condujeron a Bob Woodward y Carl Bernstein, periodistas de The Washington Post, a destapar una red de espionaje y sobornos para asegurar en 1972 la reelección del republicano Richard Nixon, quien tras desvelarse la trama renunció a la Presidencia de EE.UU. en 1974.

"The White House Plumbers"

Esta nueva serie de HBO se centrará en los cerebros detrás del robo que dio comienzo al escándalo.

Alex Gregory y Peter Huyck, guionistas y productores de "Veep", se encargarán de dar forma a "The White House Plumbers".



La serie limitada se basará, en parte, en el libro "Integrity", de Egil "Bud" Krogh y Matthew Krogh.

"Estamos emocionados de reunir a un equipo tan talentoso para afrontar esta fascinante mirada a las maquinaciones internas que echaron abajo la Casa Blanca de Nixon", dijo este miércoles el presidente de programación de HBO, Casey Bloys.

"Estamos especialmente felices de dar de nuevo la bienvenida a Woody y Justin a HBO", añadió



El alto ejecutivo de la cadena de pago se refirió así al notable pasado que estos dos actores tienen en HBO.

Harrelson participó en la alabada primera temporada de "True Detective", donde fue la principal estrella del reparto junto a Matthew McConaughey.

Por su parte, Theroux fue uno de los protagonistas de la también aplaudida serie "The Leftovers".

El escándalo del Watergate ha inspirado diversas obras en cine y televisión, aunque probablemente la más conocida de todas ellas sea "All the President's Men" (1976), cinta del director Alan J. Pakula y con Dustin Hoffman y Robert Redford en la piel de Bernstein y Woodward, respectivamente.

Este largometraje recibió ocho nominaciones al Óscar, incluido el premio a mejor película, y finalmente se llevó cuatro estatuillas.