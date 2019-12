Actor de Avengers Josh Brolin sufre quemaduras en parte íntima por hacer "butthole sunning"

Estados Unidos.

Josh Brolin sufrió quemaduras después de unirse a una tendencia un tanto extraña llamada "butthole sunning", que es asolearse el ano.

El actor de Avengers criticó y alerto sobre la práctica que está de moda entre los influencers de asolearse esa parte tan recóndita del cuerpo.

El intérprete de "Thanos" publicó una imagen en su cuenta de Instagram, en la que se puede ver a una influencer realizado dicha práctica, con las piernas levantadas y abiertas, de cara al sol.

"Probé eso de tomar el sol en el perineo que tanto he estado oyendo y mi sugerencia es que NO lo hagas tanto tiempo como lo hice yo. Mi agujero está locamente quemado e iba a pasar el día comprando con mi familia y, en cambio, estoy usando hielo y cremas de aloe y para las quemaduras debido a la gravedad del dolor. No sé quién demonios pensó en esta estúpida mi***a, pero jódete. Seriamente", escribió el actor en su red social.







Los supuestos beneficios del "butthole sunning"

Los adeptos a esta práctica creen que les aporta beneficios para la salud, aunque advierten de que no se puede realizar durante mucho tiempo porque la zona no está adecuada para que incida la luz solar, y no hay que excederse en los tiempos.

Según Rolling Stone la influencer llamada MetaphysicalMeagan (en la foto de Brolin), es quien puso de moda dicha tendencia. La mujer señaló en sus redes que tomar el sol era tan revitalizante como una taza de café, además de agregar que ayuda a incrementar el libido.

Expertos desaprueban asolear el perineo

Esta moda habrían nacido del un libro de 1986 llamado "The Thao of sexology" del Dr. Stephen T. Chang, que asegura que "la luz solar tiene excelentes cualidades germicidas, y la exposición al sol ayudará a mantener las áreas anales y vaginales. saludable y libre de gérmenes. También es excelente para el tratamiento de las hemorroides ".

La influencer Metaphysical Meagan fue una de las primeras en propagar la tendencia de asolear el perineo

Pero los expertos no opinan lo mismo. Mary Jane Minkin, MD, ginecóloga practicante e instructora en la Facultad de Medicina de Yale, dice que si bien el área anal tiene miles de millones de bacterias, "ninguna cantidad de luz solar los matará (ni necesariamente queremos que los maten), ya que la mayoría de ellos vivimos en muy buena armonía con nuestro microbioma ”.

De hecho, agrega, la exposición a la luz solar en esa área podría ser potencialmente riesgosa. "Ese tejido en el cuerpo es el tejido más delicado que existe", dijo Minkin a Rolling Stone.

